Primera Federación

La escasa conversión de sus ocasiones condena al Barakaldo

El conjunto gualdinegro, con cuatro triunfos esta temporada, ha generado más disparos totales y a puerta que su rival hasta en siete ocasiones

Peru Olazabal

Barakaldo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

El Barakaldo concedió este domingo su primera derrota de la temporada en Lasesarre. Cayó por 1-2 frente al Avilés. Un resultado que tumbaba el ... fortín que habían hecho de su campo los gualdinegros. Pese a la novedad del resultado, la sensación de haber merecido mayor premio, por juego y ocasiones, no fue nueva, ni mucho menos. Ya son varios los encuentros en los que el cuadro fabril no obtiene el triunfo y parece haber hecho suficientes méritos para ello. Sin embargo, la falta de pegada y de precisión en los metros finales están condenando a los baracaldeses. Una sensación que respaldan los datos.

