La escasa conversión de sus ocasiones condena al Barakaldo

El Barakaldo concedió este domingo su primera derrota de la temporada en Lasesarre. Cayó por 1-2 frente al Avilés. Un resultado que tumbaba el ... fortín que habían hecho de su campo los gualdinegros. Pese a la novedad del resultado, la sensación de haber merecido mayor premio, por juego y ocasiones, no fue nueva, ni mucho menos. Ya son varios los encuentros en los que el cuadro fabril no obtiene el triunfo y parece haber hecho suficientes méritos para ello. Sin embargo, la falta de pegada y de precisión en los metros finales están condenando a los baracaldeses. Una sensación que respaldan los datos.

El conjunto de la Margen Izquierda perdió el último encuentro, pese a haber realizado 17 disparos, por seis de su rival. Entre palos fueron seis disparos de los locales, por tres del Avilés. Los registros de posesión -65 por ciento- y saques de esquina -doce del Barakaldo y uno del Avilés- también hablan del dominio fabril. Es por ello que Imanol de la Sota se mostró «orgulloso de lo que ha hecho el equipo». Aunque también reconoció que «el fútbol son las áreas y es lo que ha marcado el partido». Lo cierto es que «nos está faltando una pizca de precisión», manifestó el entrenador santurtziarra.

Es algo que se repite durante todo el curso. El Barakaldo ha realizado un total de 141 disparos totales esta campaña -9,4 por partido-, de los cuales, 63 han ido entre los tres palos -4,2 por partido-. Un ratio muy alto en ambos casos. Por ejemplo, en el Tenerife, líder incontestable del grupo, figuran 134 disparos totales y 74 a puerta. La escuadra gualdinegra ha generado más tiros que su rival en nueve de los quince encuentros que ha jugado. Mientras, solo cuatro veces ha disparado menos a puerta que su oponente. No ha ganado ninguno de ellos: Mérida (1-0), Talavera (1-1), Lugo (2-2) y Osasuna Promesas (2-0).

Un premio escaso

Asimismo, ha sido dominador de estas estadísticas en cinco envites en los que no ha cosechado la victoria. Ante el Zamora (1-1), el Barakaldo realizó diez disparos totales por ocho de su rival. puerta fueron seis de los baracaldeses y dos de los zamoranos. Frente al Cacereño (1-1), dispararon doce veces más que su rival y cinco veces más entre palos. Contra el Arenteiro fueron siete tiros más y los mismos a puerta. También chutaron cuatro veces más tanto al registro total y a puerta contra la Ponferradina (0-0). El último caso es el del Avilés. Un mal síntoma es que dos de los tres delanteros centros del equipo, Aitor Galarza y Álex Valiño, aportan mucho trabajo y juego para su equipo, pero aún no han visto puerta. Sabin Merino suma dos dianas.