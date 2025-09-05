«Tenemos que darle ritmo al partido y conseguir que pasen muchas cosas», pide Erice

Fernando Romero Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

Tras el buen sabor que dejó la victoria sobre la bocina de la pasada jornada, el Arenas busca este sábado darle continuidad a la buena dinámica con la que ha comenzado su andadura en Primera Federación. El conjunto arenero quiere aumentar su botín de puntos en un duelo que le enfrentará a otro recién ascendido como el Cacereño. Un enfrentamiento que, por cierto, no arrancará a las 16:00h como inicialmente estaba programado, sino que lo hará a las seis de la tarde, tras la resolución emitida este viernes por la RFEF en la que se argumentan las altas temperaturas previstas como motivo para el retraso.

Sea como sea, los rojinegros buscarán un segundo triunfo consecutivo en Gobela, a sabiendas de que no será una tarea sencilla. Conseguirlo «es importantìsimo y es dificilísimo a la vez», advierte su técnico, Jon Erice. «No es normal que se ganen dos partidos consecutivos, nosotros tenemos que salir desde el minuto uno intentando buscar el partido, llegar arriba y generar tantas llegadas como podamos», detalla un Erice que considera de enorme importancia «conseguir adelantarnos en el marcador».

Para conseguirlo, el titular del banquillo de Gobela tiene muy claro el camino a seguir, y ese pasa por «dar continuidad a todo lo bueno que hicimos» contra el Arenteiro. «Realmente, es lo que venimos haciendo durante el verano. Ese ritmo alto, ese equipo que es capaz de tener el balón pero que también es capaz de correr. Eso es lo que queremos ser», lanza. «El fútbol es un espectáculo en el que quien va a la grada quiere ganar, pero también divertirse, y en ese sentido creo que somos un equipo que no va a ser sospechoso de tener partidos aburridos», reflexiona.

Frente al Arenas estará un Cacereño que en la primera jornada fue capaz de amarrar un punto en su salida a Pontevedra, y al que el Jon Erice define como «un rival dificilísimo». «Como nosotros, viene en dinámica positiva por haber ascendido, es un equipo compacto, que tiene jugadores individualmente muy buenos que pueden decantar un partido», explica.

Mucho ritmo

Una de las claves para ver quién se lleva la victoria este sábado en Gobela estará, muy probablemente, en quién será capaz de hacerse con el mando del juego. «Ellos van a intentar que el ritmo sea bajo y aprovechar sus ocasiones. Nosotros tenemos que hacer como la semana, darle un ritmo alto y conseguir que pasen muchas cosas», afirma Erice.

Bajo esta premisa, el preparador del histórico considera que será «un partido con muchas similitudes al día del Arenteiro». «Es un equipo que en los reinicios desde el portero te intenta apretar arriba, pero que cuando logras salir de ahí es capaz de juntarse en un bloque medio-bajo, concediendo muy pocas ocasiones», destaca.

En este encuentro, a Jon Erice no le quedará más remedio que retocar su once inicial. A la baja de Paul Álvarez por su expulsión de la pasada jornada, se le han sumado las ausencias de Santi Borikó y de Fabián Messina, convocados por las selecciones de Guinea Ecuatorial y República Dominicana, respectivamente. «Ya sabíamos cuando les fichamos que tenían esa opción. Pero no nos cambia nada», comenta en este sentido el míster arenero.