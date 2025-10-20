El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eric Pérez da un pase mientras le persiguen varios jugadores del CD Guadalajara. CD Guadalajara
Primera Federación

Un Barakaldo muy competitivo, pero aún con varias tareas pendientes

El cuadro fabril encadena siete partidos seguidos sin perder, aunque aún no ha ganado a domicilio ni ha dejado nunca su portería a cero

Peru Olazabal

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:54

Desde que comenzó la temporada, el Barakaldo se ha mostrado como un equipo muy competitivo. No le ha perdido la cara a ninguno de los ... ocho encuentros que ha disputado hasta ahora en Primera Federación. De hecho, tras su derrota ante el Mérida por un ajustado 1-0 en la jornada inaugural, se ha mantenido invicto en los siguientes siete compromisos. Actualmente, es la racha de imbatibilidad más longeva de todo el grupo, debido a la derrota de un implacable Tenerife, siguiente rival de los gualdinegros el viernes a las 21.15 horas en Lasesarre, contra Unionistas, que se encuentra en puestos de descenso.

