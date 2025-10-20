Un Barakaldo muy competitivo, pero aún con varias tareas pendientes

Desde que comenzó la temporada, el Barakaldo se ha mostrado como un equipo muy competitivo. No le ha perdido la cara a ninguno de los ... ocho encuentros que ha disputado hasta ahora en Primera Federación. De hecho, tras su derrota ante el Mérida por un ajustado 1-0 en la jornada inaugural, se ha mantenido invicto en los siguientes siete compromisos. Actualmente, es la racha de imbatibilidad más longeva de todo el grupo, debido a la derrota de un implacable Tenerife, siguiente rival de los gualdinegros el viernes a las 21.15 horas en Lasesarre, contra Unionistas, que se encuentra en puestos de descenso.

Asimismo, cabe remarcar que el conjunto baracaldés ha hecho méritos para sumar algún que otro punto más de los once que ostenta ahora, ocupando la séptima plaza de la clasificación. Los ejemplos más claros son los empates en casa ante el Zamora (1-1) y el Cacereño (1-1), en los que lo más justo habría sido que se saldasen con victoria local. Y es que en Lasesarre han llevado a cabo sus mejores actuaciones, sin lugar a dudas. Los otros dos encuentros que han jugado en su feudo, se han llevado los derbis vizcaínos frente al Arenas (2-1) y el Bilbao Athletic (2-1). Este último con remontada y suspense hasta el final incluido.

Desde luego, existen muchos motivos para ser optimistas respecto al devenir del equipo fabril, que, además, todavía parece tener mucho margen de mejora. Sin embargo, aún tiene varias tareas pendientes por resolver. Una de ellas es mejorar su nivel a domicilio. Todavía no ha sido capaz de ganar ningún partido fuera de casa. Después de perder contra el Mérida (1-0), ha empatado ante Talavera (1-1), Arenteiro (1-1) y Guadalajara (1-1). Es decir, en Lasesarre ha sumado ocho puntos y, lejos de él, solo tres. Incluso las sensaciones que ha transmitido como local son muy diferentes a las que transmite en sus salidas.

El único que siempre encaja

El Barakaldo es también el equipo que más empates acumula de todo el grupo. Cinco de las ocho jornadas celebradas hasta ahora han tenido el mismo resultado para los gualdinegros: 1-1. Sus registros ofensivos y defensivos están en la media de la liga. Es el noveno que más marca, empatado con el Cacereño, y el sexto que menos encaja, igualado con el Guadalajara y el Arenteiro. No obstante, es el único conjunto de todo el grupo que no ha sido capaz de dejar la portería a cero en ninguna ocasión.