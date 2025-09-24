El Arenas busca su columna vertebral

En el proceso de adaptación a una nueva categoría y a su alto nivel de exigencia, es lógico que en los equipos se vayan haciendo ... diversas probaturas para dar con lo que podría denominarse un 'once tipo', aquel que la afición podría recitar prácticamente de carrerilla con pocas dudas, más allá de los retoques obligados o ajustes en función del rival.

En ello anda inmerso el Arenas de Jon Erice, trabajando en dotar al equipo de una columna vertebral sobre la que asentar el proyecto y el juego. Es cierto que aún han pasado solo cuatro jornadas de competición, pero se pueden intuir por dónde van los tiros.

En esa espina dorsal del 'histórico', tres nombres destacan por encima del resto. Especialmente el del capitán Jon Sillero, el único jugador que ha disputado todos los minutos (360) que se han disputado hasta el momento. Las cuatro jornadas al completo.

En el centro del campo, es Adrián Verde, que acumula 301 minutos y que de no haber sido por la amarilla que vio este fin de semana en el duelo de Balaídos y que le dejó en la caseta en el descanso seguramente acumularía casi los mismos que Sillero.

En ataque, es el pichichi Babá Diocou el jugador más utilizado por Jon Erice. El senegalés, autor de tres goles y una de las sensaciones de la categoría en este arranque de temporada, suma 324 minutos.

Importantes

Ellos tres forman la guardia pretoriana de Erice en este Arenas, en el que también hay otros futbolistas con un peso específico. Es el caso de Álex Hidalgo, el único junto a Sillero, Verde y Babá en repetir titularidad en las cuatro primeras jornadas.

En ese 'once tipo' del Arenas aparecería también Mikel Zabala, titular en las tres primeras jornadas en la medular junto a Verde. O el ariete Jorge Luis, que ha salido de inicio ante el Arenteiro, el Cacereño y el Celta Fortuna. Del mismo modo, el meta Oier Gastesi estuvo bajo los palos en los primeros tres duelos del curso. No obstante, en Balaídos el técnico pamplonés apostó por Anart Peña. Pese a la derrota, el arquero de Balmaseda realizó varias intervenciones meritorias que evitaron un marcador más abultado.

Zabaleta, Pablo García, Paul Álvarez y Urko Collado también acumulan muchos minutos y completarían el once más habitual utilizado hasta el momento por Jon Erice.