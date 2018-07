Croacia se inspira en sus «héroes» de Francia 1998

Croacia está en trance y la fiebre mundialista se ha disparado en este pequeño país de los Balcanes de poco más de cuatro millones de habitantes. Los 'Vatreni' -flamígeros- se medirán hoy a Rusia en los cuartos de final y quien más quien menos sueña con repetir la hazaña de 1998, cuando el equipo llegó a las semifinales de la Copa del Mundo de Francia y cayó contra la anfitriona después de adelantarse en el marcador (2-1). La euforia inunda las calles croatas y la selección también fabula con una noche mágica. Hasta la presidenta del Gobierno, Kolinda Grabar-Kitanovic, repetirá en el palco tras haber presenciado el choque contra Dinamarca y bajado a los vestuarios a felicitar a la plantilla.

En la comparecencia previa al choque de esta noche en Sochi, Ivan Rakitic recuperó el espíritu de la legendaria generación de jugadores croatas que rozaron la gloria hace justo dos décadas. «Yo era pequeño para ir a Francia -tenía entonces 10 años- y vi el campeonato desde mi pueblo en Suiza», país en el que nació el centrocampista del Barça. «Estábamos todos locos. Ellos -en referencia a los ajedrezados de 1998- son nuestros héroes», dijo sin necesidad de mencionar a los Suker, Boban, Prosinecki, Bilic, Stimac y Jarni, entre otros. Ahora buscan al menos igualar su hazaña y luego pelear por la inmortalidad.

Saben que deberán sudar si pretenden derribar el muro de Rusia, más fuerte e impenetrable que nunca a raíz del último resultado, y están más que avisados. «Respetamos a nuestro rival. No puedes estar entre los ocho mejores si no tienes calidad. Han echado a España y será difícil», recordó el seleccionador Zlatko Dalic. Los rusos están en casa y contarán con un gran apoyo desde las gradas, pero el hombre que dirige a los 'Vatreni' no teme el ambiente del Fisht Stadium y confía en las tablas de sus hombres. «Nuestros futbolistas suelen disputar grandes partidos y no debería haber problemas. Tenemos que hacer nuestro fútbol», sentenció Dalic.