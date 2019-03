Argentina Maradona: «Este equipo no merece la camiseta» Diego Armando Maradona, en rueda de prenda / EFE El técnico argentino criticó duramente a los dirigentes de la albiceleste tras la derrota de la Selección Argentina contra Venezuela (1-3) AGENCIAS Madrid Domingo, 24 marzo 2019, 17:14

El argentino Diego Armando Maradona volvió a hablar duramente sobre los dirigentes que llevan la Selección y no se cortó a la hora de dar su opinión del momento actual del equipo de Scaloni. Ante la pregunta de como vio a la albiceleste contra Venezuela, el técnico de Dorados de Culiacán, fue tajante: «Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hace«.

«Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que lo pensaba? Venezuela es un equipo formado y Argentina entró por la ventana en lugar de por la puerta, traicionan y le mienten a la gente. Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de entrenadores. Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hace«, añadió.

«Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hace« Diego Armando Maradona

Además, continuó comparando las anteriores selecciones con la nueva: «Yo me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que crean diferente pero sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia... Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno... No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea».

«Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la deberían poner. La tendrían que poner los dirigentes, que son los que tienen que armar un semillero y empezar a hacer las cosas bien. Pero no regalar el prestigio que alguna vez le dimos. Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste«, agregó.

«Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste» Maradona

Maradona no quiso perder la oportunidad de hablar del buen trabajo de su compañero 'Tata' Martino, como nuevo entrenador de México. «Muy buen debut del 'Tata' Martino, estoy seguro que le dará grandes satisfacciones a México. Aún falta que conozca más el fútbol de aquí, pero hizo un gran partido de inicio. Hacerle tres goles a Chile es algo sorprendente. Yo lo felicito«, dijo. México se impuso el pasado jueves por 3-1 a Chile en el inicio de su camino al Mundial de Catar 2022.