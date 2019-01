Zuazo y Uranga, con «ganas» de derbi Uranga y Zuazo están deseosos de que el balón eche a rodar el sábado. / F. Romero Los mediocentros de Cultural y Arenas analizan el duelo que les enfrentará en Tabira con la necesidad imperiosa de sumar para cortar sus rachas FERNANDO ROMERO Durango Jueves, 31 enero 2019, 19:50

No corren buenos tiempos para Cultural de Durango y Arenas, dos equipos que medirán sus fuerzas este fin de semana en un derbi vizcaíno que bien podría calificarse como de urgencias. Ambos equipos llegan inmersos en unas dinámicas negativas de resultados que tratarán de frenar con un triunfo en Tabira. Para los blanquiazules, colistas, son cinco los encuentros consecutivos perdiendo, con tan solo un punto sumado de los últimos 21 en juego. En el caso de los rojinegros, encadenan nueve partidos sin conocer la victoria, lo que les ha acercado demasiado a la zona caliente de la tabla.

Para analizar lo que puede dar de sí este derbi, EL CORREO ha reunido a dos de los que, salvo sorpresa, serán protagonistas sobre el verde: Ander Zuazo e Ian Uranga. Dos jugadores que probablemente se enfrenten en más de una ocasión durante el encuentro dado que ambos juegan en el eje de sus respectivos equipos. Jugadores con toque y con clase. Uno, Ian, curtido ya en mil batallas a sus 31 años, es uno de los veteranos del vestuario arenero, donde cumple su séptima temporada. Otro, Ander, más bisoño, pero con toda la ilusión y las ganas que te dan los 20 años. «Al final, es el equipo de mi pueblo, llevo desde pequeño en la Cultural, desde infantiles. Recuerdo el primer partido de Liga, estaba muy nervioso. No sabía ni dar dos pases, casi ni hablar. Pero luego he ido cogiendo confianza, intentando ayudar siempre al equipo, que estamos estamos en una situación muy difícil. Pero con la ilusión que tenemos, creo que nos salvaremos», rememora el joven mediocentro sobre su estreno en la categoría.

Conscientes de que sus equipos no están precisamente en el mejor momento de la temporada, los dos aseguran tener muchas «ganas» de que llegue este derbi y poder convertirlo en un punto de inflexión. «Nueve partidos sin ganar son muchos. Muchas semanas sin puntuar de tres en tres. Y al final vas viendo cómo en la clasificación los de abajo se van acercando», afirma Uranga. «Tenemos ganas de que llegue y de poder sumar los tres puntos. En las últimas dos semanas, las sensaciones están siendo más positivas, y al final eso es importante, pero se tiene que refrendar con los puntos», añade. Para Zuazo, el objetivo en el encuentro es claro: «Intentar puntuar, sobre todo, ir a por los tres puntos si se puede». La Cultural tiene la necesidad de sumar para «intentar pillar a los equipos que tenemos delante, que se están empezando a escapar y no nos podemos quedar atrás. Son dos partidos de diferencia. Hay gente que nos da por muertos, pero no, ahí vamos a seguir peleando», asevera con rotundidad el blanquiazul.

Ambos sostienen, igualmente, que si bien las rachas de sus equipos sí que generan cierta inquietud, dentro de la caseta se mantiene la total tranquilidad. «Las sensaciones son buenas. En juveniles también viví una situación similar de ir abajo en la clasificación, y era diferente. Ahora se lleva bien, porque estamos viendo que estamos jugando bien. Pero nos falta el puntito de suerte, detalles. Ya nos hemos hecho a la Liga, pero tenemos que mejorar en muchas cosas», indica Zuazo. «Preocupados, en parte sí, porque son muchos partidos. El equipo ha pegado un bajón, eso es cierto. Tenemos ganas de revertir la situación», replica Uranga.

El veterano centrocampista arenero confía en que este encuentro sirva para que su equipo despegue de nuevo, como ya ocurrió tras el duelo de la primera vuelta. «Estábamos en una situación similar a la de ahora. No habíamos puntuado todavía y veníamos de perder 4-0 en El Sardinero. Después del partido de la 'Cultu', el equipo cogió confianza y fuimos para arriba», destaca. «Las rachas vienen cuando vienen. Nuestro propósito es intentar ganar, que el equipo coja confianza y a ver si, como en la primera vuelta, el equipo va otra vez para arriba. Y, sobre todo, que nos alejemos de los puestos de abajo», reflexiona Uranga.

De su rival, el jugador del Arenas asegura, haciendo un guiño al equipo de su pueblo, que «lo que mejor les define es la palabra ilusión». «Creo que es un grupo medianamente joven, con gente del pueblo. Es un grupo con mucha ilusión. La falta joven peca muchas veces de falta de experiencia, pero también te da ese dinamismo, ese querer demostrar… creo que es un equipo lleno de ilusión y, al final peligroso. Tienen gente de calidad como tiene, gente atrevida… que con un día bueno te pueden complicar mucho», apostilla.

Eso es lo que intentarán Ander Zuazo y sus compañeros ante un rival «complicado, que presiona muy arriba, no te deja jugar y te obliga a estar todo el partido en tensión. Saben muy bien a lo que juegan. Tienen las ideas muy claras. Intentan combinar, abrir el balón y llegar con mucha gente arriba. Será un partido para pelear, pero intentaremos llevarlo a nuestro terreno». Y es que en este encuentro se podrá ver a dos rivales con estilos claramente diferenciados. «La Cultural es un equipo que intenta proponer, llevar el peso del partido… y nosotros somos más de intentar estar intensos, robar alto... Ellos son más de juego asociativo, posicional, y nuestro estilo es más vertical», explica a la perfección Uranga.

Sin atreverse a dar un resultado para este delicado encuentro, ambos quieren lanzar un mensaje a sus aficiones antes de despedirse hasta el sábado. «Vamos a seguir trabajando día a día para intentar revertir esta situación. A ver si conseguimos sumar de tres en tres y volver a ilusionar a la gente de Gobela. Ahora la situación no es la ideal. Así que primero eso, revertir esta racha, empezar a sumar y ver hasta dónde llegamos», lanza Uranga. «Yo pido que no pierdan la esperanza en el equipo. Que siempre estén apoyándonos, que daremos todos todo lo posible para cambiar la situación. Nos dejamos la piel en todos los partidos», proclama Zuazo.