La pegada del líder tumba a una Cultural valiente Ibon trata de enviar el balón a un compañero. / F. Romero Cultural Durango 0 - 4 Racing Santander Los de Igor Núñez fueron superiores con el balón durante muchos minutos, pero el Racing hizo valer su mayor poderío ofensivo para resolver el encuentro FERNANDO ROMERO Durango Sábado, 16 febrero 2019, 19:33

El Racing de Santander demostró en Tabira porqué es el líder destacado de este Grupo II de Segunda B. No tanto por juego, una faceta en la que la Cultural de Durango le superó con meridiana claridad durante muchos minutos en la primera mitad. Pero sí por pegada. Llegó poco al área vizcaína, pero prácticamente cada una de esas acciones acabó en gol. El 0-4 es un excesivo castigo para los de Igor Núñez, que plantearon batalla mientras el marcador les mantuvo vivos en el partido.

El encuentro arrancó con viveza desde los primeros compases. La Cultural de Durango, valiente todo el encuentro, fue quien generó la primera llegada de peligro sin haber llegado el crono a marcar el minuto 1. Tras una buena combinación en la frontal, Amorrortu acabó recibiendo dentro del área, pero su remate lo interceptó un defensor lanzándose al suelo. La respuesta cántabra no tardó en llegar, y de qué manera. Acción por la zona central, balón interior para David Barral, que remató al palo, y Noguera que apareció en el rechace para anotar el 0-1 antes de completarse el tercer minuto de juego. Alegría verdiblanca y mazazo para los durangarras, que veían cómo el líder golpeaba demasiado pronto.

0 Cultural Durango Errasti, Javi Alonso, Jagoba, Galarza, Aranda, Iparra, Zuazo, Ekaitz (Ibon Ariz, 69'), Pradera (Unai Ariz, 61'), Ekain (Abasolo, 72') y Amorrortu. 4 Racing Santander Iván Crespo, Buñuel, Castañeda, Oscar Gil, Olaortua, Mario Ortiz, Hidalgo (Lombardo, 72'), Rivero, Barral (Jon Ander, 46'), Noguera y Cayarga (De Vicente, 66'). goles: 0-1, m. 3: Noguera; 0-2, m. 63: Jon Ander, 0-3, m. 64: Cayarga; 0-4, m. 87: Jon Ander. árbitro: González Francés (comité canario). Mostró amarillas a los locales Pradera y Galarza, y al visitante Olaortua. incidencias: Tarde soleada en Tabira, alrededor de 1.500 espectadores, con notable presencia de aficionados cántabros. Antes del inicio, se realizó un pequeño homenaje a Emilio Esturo por sus 60 años de vinculación al club.

Sin embargo, la 'Cultu' no cejó en su empeño en ningún momento. De hecho, se hizo con los mandos del encuentro para desesperación de un Iván Ania que no dejaba de corregir a los suyos desde la banda. Durante muchos minutos, se jugó en la parcela defendida por el Racing. Los de Igor Núñez movían bien el balón y se aproximaban a zonas de peligro con asiduidad. Superado el minuto 10, en una de esas acciones combinativas solo faltó el remate de Pradera, que no llegó por poco a conectar con la pelota. Aunque la mejor oportunidad para los blanquiazules llegaría superado ya el cuarto de hora, cuando tras una pared entre Iker y Ekain, el habilidoso extremo remató con potencia dentro del área, pero el balón se marchó rozando el palo.

El Racing, en otro de los pocos acercamientos que tuvo durante el primer periodo, estuvo a punto de cazar el segundo. Una muy buena penetración de Hidalgo por banda izquierda, ganó la línea de fondo y sirvió una pelota que Barral remató con la espuela en primer palo, marchándose el balón por el segundo, junto a la base del poste.

A partir de la media hora, el juego se igualó un poco más. A la Cultural le costaba un poco más llegar a las zonas ofensivas, pero la posesión seguía siendo suya casi en todo momento. En el tramo final, Iker Amorrortu pudo lograr el empate en un balón suelto en el área. Se revolvió y remató de primeras, pero demasiado centrado, a las manos de Iván Crespo.

David Barral se quedó en el vestuario en el segundo periodo, con unas pequeñas molestias en el soleo. Su sustituto, Jon Ander, acabó siendo decisivo. Como ya ocurrió en el arranque del encuentro, el primer acercamiento fue de los de Tabira, con un disparo a las nubes de Molina tras un balón interceptado en tres cuartos de campo.

En el minuto 50, Jon Ander dio su primer aviso. Tras atajar Errasti una buena ocasión verdiblanca, cabeceó bombeado el balón rechazado, pero se perdió por encima del travesaño. No fue una ocasión excesivamente clara, pero sí lo suficiente para llevar el susto a la grada. No falló, sin embargo, tres minutos después, cuando anticipó bien en primer palo para rematar de cabeza un centro lateral al fondo de la portería. Un golpe para la Cultural, pero que fue aún mayor un minuto más tarde. Apenas ejecutado el saque de centro, el Racing recuperó la pelota, Nico Hidalgo puso el centro y Cayarga se encargó de sentenciar el encuentro. Jagoba probó fortuna en el 65' con un lanzamiento de falta directo que se marchó por encima del larguero.

Con el choque claramente decantado, el Racing tuvo más presencia con el cuero, asegurando la posesión y tratando de no perderlo. La Cultural siguió a los suyo, aunque acusando con el paso de los minutos el notable esfuerzo realizado durante todo el encuentro. A falta de diez minutos para la conclusión, Iker Amorrortu, en una acción personal, se metió dentro del área. Su primera intención fue la de centrar buscando a Abasolo en área pequeña, pero tras el rechace del defensor buscó el disparo al primer palo, bien atajado por Crespo. Ya en la recta final del partido, Jon Ander apareció de nuevo para firmar el 0-4 definitivo, el segundo en su cuenta particular.