El Izarra deja a la Cultural sin Copa Fernando Romero El control y efectividad de los navarros echó por tierra el buen trabajo de los de Igor Núñez FERNANDO ROMERO Durango Miércoles, 16 octubre 2019, 22:09

No pudo ser. La Cultural de Durango ha quedado eliminada de la Copa Federación tras caer derrotada ante el Izarra por un amplio 1-4 que, sin embargo, no demuestra el equilibrio de fuerzas que se pudo ver durante muchas fases del partido. Los navarros mostraron una enorme efectividad anotadora en un choque que, sobre todo en su primera mitad, no evidenció la diferencia de categoría entre ambos contendientes. En la segunda, el equipo dirigido por Unai Jauregi se limitó a controlar la situación ante una 'Cultu' a la que le faltó mordiente.

Los durangarras entraron bien al partido, dominando el esférico en los primeros compases y rondando con peligro el área del conjunto navarro. Incluso pudo haber cobrado ventaja en el marcador de haber tenido mayor acierto en dos buenas ocasiones protagonizadas ambas por Iban Ribeiro. Sin embargo, a partir del cuarto de hora, los de Unai Jauregi comenzaron a tener algo más de posesión, buscando aprovechar los espacios que dejaban los blanquiazules a su espalda.

Así, en el minuto 19, Gorka Laborda fue el encargado de inaugurar el marcador tras un buen envío desde el costado derecho de Toni García. El ariete visitante cabeceó en posición muy cómoda y colocó el cuero casi en la escuadra, haciendo inútil la estirada de Errasti. Los de Tabira acusaron durante unos momentos el mazazo, pero pronto recobraron el pulso a la eliminatoria, buscando ser protagonistas con el balón.

Con el choque enfilando la media hora, llegaron de nuevo las ocasiones locales. Alberdi remató en plancha en punto de penalti, pero el balón se marchó por encima del larguero. Precisamente en el travesaño se estrelló un buen cabezazo de Unzueta tres minutos después. El Izarra, mientras, se mostró mucho más efectivo. En su segundo remate, anotó su segunda diana. Ésta llegó tras una muy buena combinación para Laborda, que ganó la espalda de la defensa, recortó y puso el balón al segundo palo para la llegada de Toni García, que cruzó para colocar el 0-2. La Cultural no bajó los brazos y se metió de nuevo en el choque gracias a un magnífico gol de Ibon Ariz que, desde el pico del área, colocó un zurdazo ajustado al segundo palo con mucha intención que se coló en la meta defendida por el polaco Sendorek.

En la segunda mitad, las intentonas locales se ahogaron una y otra vez en zona de tres cuartos de campo ante un Izarra bien pertrechado y con las ideas muy claras. Los blanquiazules rondaron sin éxito el área navarra, les faltó remate y ser más incisivos en los metros finales. El Izarra, por el contrario, dio más sensación de peligro cada vez que se lanzaba al ataque, especialmente en el juego aéreo, donde la diferencia de envergadura era notable. Yoldi e Hinojosa se encargaron de culminar la goleada para los navarros en las postrimerías del encuentro. El primero, aprovechando que su remate desde la frontal rebotó en un defensa y se coló por encima del guardameta. El segundo, tras recuperar el balón en el vértice y batir a Errasti en el mano a mano.