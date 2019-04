Igor Núñez: «No hay palabras para describir la sensación que hay ahora mismo» 04:24 El Correo PERU OLAZABAL Amorebieta Sábado, 27 abril 2019, 21:46

La Cultural de Durango caía derrotada en el derbi de Urritxe ante el Amorebieta, un resultado que complica sobremanera las ya de por sí escasas opciones de mantener la categoría que les quedaban a los de Igor Núñez. El 3-0 encajado frente a los zornotzarras ha sido un varapalo muy duro. «El vestuario es un funeral. No hay palabras para describir la sensación que hay ahora mismo», señalaba de forma expresiva el técnico de los durangarras tras el encuentro. Consciente de que su equipo necesita un inesperado giro de guion para no perder la categoría, Núñez aseguró que «lo realmente anormal hubiera sido que, partiendo con 14 puntos en la jornada 27, hubiéramos llegado a sumar 40 y pico».

El técnico tiene claro cuál ha sido uno de los motivos que ha conducido a la Cultural a esta delicada situación: «Lo que no ha sido normal ha sido esa racha de doce o trece partidos que hemos tenido, desde que jugó el Amorebieta en Tabira hasta ganar al Langreo, en la que no hemos sido capaces de ganar ningún partido aún haciendo méritos suficientes como para poder haber puesto algún partido de esos a nuestro favor y haber llegado a este punto con más puntos». «Pero es verdad que hubiera sido un auténtico milagro conseguir salvar la categoría en el momento en el que hemos arrancado», añadía.

Las escasas opciones que le quedan a la Cultural pasan por que acompañen los resultados de Real Unión e Izarra, principalmente, algo que no ha sido ajeno a los blanquiazules desde hace tiempo. «Dependíamos de los resultados de los demás desde hace ya meses. Antes de jugar con el Langreo, éramos últimos con 14 puntos. Hemos dependido siempre de los resultados de los demás. Ahora la situación no es diferente. Es más límite, pero sigue siendo similar a lo que hemos estado viviendo a lo largo de la temporada», relataba Núñez en este sentido. En cualquier caso, y siempre haciendo gala del carácter competitivo demostrado, no arrojan la toalla: «Mientras matemáticamente no seamos equipo de Tercera, seguimos compitiendo en la categoría y nos vamos a agarrar a las posibilidades que tenemos».

Sobre el desarrollo del encuentro, Igor Núñez indicó que «el 2-0 para nosotros ha sido un golpe muy duro». «No considero que el primer gol haya sido un golpe importante, pero el segundo sí. Porque a partir de ahí, sí que hemos empezado a recibir muchas más situaciones de peligro por parte de ellos, parecía que no éramos capaces de reaccionar», agregaba. «El equipo, en la situación en la que estamos, cuando recibes un golpe tan importante como el de la primera parte, ya es complicado recuperarte. Porque remar contra corriente con un equipo que está en una dinámica tan positiva como el Amorebieta es muy difícil. A nosotros se nos ha complicado mucho el partido en ese momento», desgranaba. «Pero el inicio de la segunda parte ha sido peor. No hemos sido capaces de ajustar bien sus situaciones de transición y a partir de ahí han hecho el segundo, que ha hecho ya muy complicado en pensar en darle la vuelta», lamentaba.