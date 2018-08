Igor Nuñez (Cultural Durango): «Vamos a ser un rival al que no se le ganará fácil» Igor Nuñez afronta su tercera temporada al frente de la Cultural. / Manuela Diaz La Cultural de Durango regresa a la División de Bronce con el objetivo de asentarse en la categoría en el año de su centenario FERNANDO ROMERO Durango Miércoles, 22 agosto 2018, 20:13

Tras completar una temporada pasada brillante y lograr el ascenso, la Cultural de Durango estrena categoría este fin de semana. En casa, ante su afición. Los durangarras afrontan con ilusión y muchas ganas el desafío que representa el regreso a Segunda B después de 13 años. Y lo hacen con un equipo que varía muy poco respecto al que logró el ascenso, y que sigue comandado por Igor Nuñez. Será el tercer curso que el de Laudio estará al frente de los de Tabira. Para el club, 2019 será, además, un año especial, puesto que conmemora su centenario. Las miras son altas, aunque siempre con los pies en el suelo.

- ¿Cómo afrontan el reto que supone estrenar categoría?

- Con mucha calma y serenidad. Pero también con mucha ilusión. El objetivo que hemos marcado es muy claro, asentarnos en la categoría y disfrutar.

- Mantienen el bloque, lo que les otorga en cierto modo una ventaja competitiva.

- Esa era nuesta intención, seguir contando con los jugadores que nos han traído hasta aquí, y lo hemos conseguido. Mantener el bloque nos da solidez. Para los jugadores es además un premio poder jugar en esta categoría. Somos una gran familia dentro y fuera del campo.

- ¿La plantilla está cerrada o espera alguna incoporción más?

- Queda alguna ficha, y sí qye podría haber algún fichaje si es interesante y se adapta a nuestro estilo. Pero no vamos a volvernos locos, tenemos las ideas muy claras. En cualquier caso, tengo mucha confianza en los jugadores del filial y seguro que contaré con ellos a lo largo de la temporada.

- La campaña pasada fueron uno de los equipos que practicó un fútbol más alegre ¿Se va a mantener esa dinámica?

- Como se suele decir, si algo funciona no lo toques. Nosotros no entendemos este juego de otra manera. Queremos el balón. Salimos a disputar cada partido y también a disfrutarlo. Eso es lo que nos hace fuertes. Yo creo que vamos a ser un rival al que no se le ganará fácil. Y nosotros vamos a ganar también muchos partidos.

- Tras una pretemporada más corta que las de sus rivales, ¿cómo ve al equipo?

- Tengo muy buenas sensaciones. En los amistosos, hemos sabido competir con todos los rivales. Habrá que ver cómo evoluciona el equipo, aunque no creo que influya demasiado el hecho de haber tenido un mes menos de vacaciones que el resto.

- El arranque de competición es de lo más exigente...

- Sí, nos enfrentamos a rivales que van a pelear por estar en la zona alta. El debut en casa ante el Logroñés será muy interesante, al igual que el choque ante el Mirandés. La visita también a Zubieta... Además, está la eliminatoria de Copa contra el Gernika. Va a ser muy interesante.

- ¿Cree que un buen o mal inicio puede marcar el devenir de la temporada?

- Venimos de una dinámica muy positiva, con el play-off, el ascenso... la pretemporada también ha ido bien. Arrancar con buenos resultados creo que es importante porque puede marcar tendencia.