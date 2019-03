La Cultural quiere soltar lastre UP Langreo Cultural Durango - UP Langreo Los blanquiazules buscan una victoria que les saque de la espiral negativa en la que están inmersos desde hace doce jornadas FERNANDO ROMERO Durango Viernes, 8 marzo 2019, 19:27

Desde hace ya muchas semanas, la Cultural de Durango encara los partidos con un claro objetivo metido entre ceja y ceja: lograr un triunfo que rompa su dinámica de mala resultados y les permitan tomar algo de aliento en su lucha por salir del fondo de la clasificación. Los durangarras, colistas, no pierden la esperanza ni caen en el desánimo. Más bien todo lo contrario, están deseosos de que la pelota eche a rodar para tratar de invertir esta racha que se prolonga ya desde hace doce jornadas. «Parece ya una constante», señala Igor Núñez, que admite que este tramo de temporada «se nos está haciendo largo sobre todo por la sensación de que no merecemos tan poco».

Los de Tabira reciben este sábado en su feudo (18:00h) a la UP Langreo, otro equipo que logró el ascenso este verano. Ese es la única similitud que se puede encontrar entre los vizcaínos y los asturianos, convertidos en el equipo revelación de la temporada, capaz de derrotar al líder Racing de Santander la pasada jornada. «Son situaciones diferentes. El de ellos es un proyecto ambicioso, con una plantilla confeccionada con un objetivo muy claro… no guarda ningún paralelismo con nosotros. Son realidades económicas, sociales y deportivas totalmente diferentes, con objetivos altos, mirando más allá de la Segunda B», describe el técnico blanquiazul. «Tienen uno de los mejores grupos deportivos de la categoría, es un equipo que juega muy bien al futbol, con una capacidad ofensiva muy atractiva de ver. Eso les lleva a estar mirando a puesto de play-off. Están haciendo una temporada de ensueño», añade.

Sobre el duelo que les medirá a los asturianos, Núñez considera que «la clave va a estar en hacerles sentir incómodos». «Es un equipo que sufre si pierde el balón demasiado pronto. Ahí se le puede hacer mucho daño», incide. «Tenemos que intentar, en el momento en que inician jugada, ser capaces de recuperar el balón muy altos, y poder atacar desde ahí». Para el preparador de Llodio, el encuentro de la primera vuelta en el nuevo Ganzábal, en el que los asturianos se impusieron por 4-1, no es un reflejo de lo que puede verse sobre el tapete de Tabira. «El partido de Langreo fue una montaña rusa extraña. Con subidas y bajadas, alternativas en el juego… el marcador dice que hubo una gran diferencia, pero a nivel práctico no me parece que mereciéramos tanto castigo», explica.

Aquel fue uno más de los muchos partidos en los que la Cultural de Durango no encontró premio a su esfuerzo ni acierto goleador a la altura de las ocasiones que generan. «A nivel tanto físico como técnico y táctico estamos bien, pero nos está fallando el acierto en los metros finales. Con cifras de efectividad normalitas, estaríamos bastante más arriba. Es la impresión que tenemos. Que hemos hecho méritos en muchos partidos como para pensar que deberíamos ocupar una plaza con más holgura», asegura Núñez.

Pero la realidad es distinta, y la 'Cultu' cierra la clasificación, a once puntos del play-out y trece de la salvación. «De aquí hasta el final, son todos partidos muy importantes, como ya venían siendo en las últimas semanas. Lo afrontamos con las ganas de sacar los tres puntos, que es lo único que nos vale», afirma con rotundidad el técnico de los blanquiazules. «Lo que queda es la recta final, estamos casi en el último cuarto de Liga. A un equipo que está en nuestra situación, lo único que le vale es ir de tres en tres, y nos tenemos que agarrar a esa opción. Matemáticamente no hay nada decidido, y nosotros tenemos que tener la mentalidad de agotar nuestras opciones».

Para este trascendental partido ante el Langreo, Igor Núñez pierde a uno de sus estandartes ofensivos. Ekain Zenitagoia es baja por ciclo de amonestaciones. Igualmente, Varela sigue de fuera del equipo por un edema óseo en el tobillo.