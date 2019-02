La Cultural se la juega en Tabira Luis Ángel Gómez Cultural Durango - CD Vitoria Los azulgranas reciben al Vitoria en un duelo con algo más que tres puntos en juego FERNANDO ROMERO Durango Viernes, 22 febrero 2019, 21:35

El de este sábado en Tabira (16:00h, etb1) es un enfrentamiento de vital importancia para la Cultural en su pelea por la permanencia en la categoría. Aunque en Durango no se habla de finales, el choque ante el CD Vitoria bien podría calificarse de esta manera. El filial armero es 18º y aventaja solo en 4 puntos a los vizcaínos. La victoria supondría un paso muy importante para Igor Núñez y los suyos, que tratarán de frenar su sangría de una vez por todas. Tras diez encuentros en los que solo han podido sumar dos empates y anotar tres goles, necesitan reencontrarse con la victoria para comenzar su particular escalada.

Aunque el ánimo y las sensaciones del grupo siguen intactas, imponerse al conjunto ahora dirigido por Iban Fagoaga no solo daría tres puntos de oro a la Cultural de Durango, sino que además el arreón moral sería de consideración. En juego está también poder resolver a su favor el average particular con su rival, puesto que el choque de la primera vuelta en Ellakuri se resolvió con empate a un gol. «Es verdad que para nosotros sería un paso importante poder ganar este partido, para poner el average a nuestro favor», reconoce Núñez, poco dado a resaltar este tipo de aspectos habitualmente. «Nosotros saldremos a por todas, como hacemos siempre. Pero ellos también, porque seguro que para ellos también es un partido de esos que tienen señalado. Entramos en esa fase definitiva de la temporada, y los fallos cada vez se pagan más», advierte el míster blanquiazul.

El Vitoria acudirá a Tabira con la intención de desquitarse de sus dos últimas derrotas, ante el Rácing y el Amorebieta, en otro de esos partidos de alto impacto en la zona baja. Como el anterior encuentro ante la Gimnástica de Torrelavega, a la que vencieron por 2-0. «Más allá de las consecuencias del resultado para cualquiera de los dos, nosotros tenemos que buscar la forma más eficiente de sacar el partido adelante», indica Igor Núñez, que no deja de darle vueltas a la escasez de gol de su equipo en las últimas semanas. «Nos están faltando cosas en ambas áreas, y tratamos de pulirlas y mejorar nuestras prestaciones. Y ahora mismo lo más urgente son las ofensivas. Entiendo que en el momento en el que lleguemos a un nivel de efectividad normalito, deberíamos estar ganando partidos», desgrana. «Más preocupante sería, siempre lo digo, no llegar, no generar peligro y tener la sensación de inferioridad. Lo básico para ganar partidos está ahí, pero nos falta el detalle, el acierto, el que el balón quiera entrar en todas esas situaciones claras que generamos sobre la portería rival», remarca.

Como muestra del buen hacer de los suyos, Igor Núñez pone la gran primera mitad que hizo la Cultural ante el Racing de Santander la pasada jornada: «El otro día hicimos una de las mejores primeras partes de toda la temporada ante un equipo enorme. Se lo dije en el descanso a los jugadores. Que hicimos unos de los mejores 45 minutos en los 6 años que llevo en la Cultural. El fútbol que vimos el otro día lo hemos visto pocas veces en esta categoría». «El trabajo futbolístico del equipo es muy poco reprochable. Otra cosa sería no ser capaces de competir. Pero cuando no es así, hay muy poco margen de corrección», prosigue. «Y poco margen también para la decepción, porque lo que está haciendo este grupo, que son todos de las cercanías de Durango, en una categoría tan profesionalizada como la Segunda B, es algo digno de alabar», defiende.

Centrándose en lo que será este vital encuentro ante el filial del Eibar, el técnico de Llodio considera que, a diferencia de otros choques recientes, «será una confrontación de estilos». «Ellos, en determinados momentos, intentarán tener el balón para construir situaciones que les beneficien. Pero, en general, creo que buscarán situaciones ofensivas de poca duración, en las que intenten sorprendernos buscándonos la espalda, o presionar fuerte nuestra salida para forzar el error, y a partir de ahí poder adelantarse», explica. Para contrarrestarlo, «nosotros volveremos a salir con nuestro estilo habitual, buscando construir desde atrás, con el equipo muy junto para los momentos de pérdida, y crear todas las fases del juego a partir de aspectos colectivos». El de las pérdidas en zonas de peligro es otro de los aspectos a mejorar en los blanquiazules. «Debemos mejorar para que, cuando se produzca, poder reaccionar muy rápido», relata. « Y mejorar en esos últimos metros y que el balón termine en la red y suba algún gol al marcador. Sobre todo, vernos por delante en algún partido en estas semanas», desea.

De su rival, destaca que «es un equipo joven, con todas las virtudes y defectos que eso implica. Con jugadores escogidos a lo largo y ancho de toda la geografía española, y que incluso tiene algún jugador de fuera. Son buenos futbolistas con los que tendremos que tener mucho cuidado a nivel individual, y vigilar muy bien su juego colectivo». Asimismo, señala que «son una selección de jugadores que ya cuentan con experiencia, y que ninguno de los que estamos en los banquillos en la categoría pensábamos que iban a estar en estas posiciones. Pero las circunstancias de la competición les han puesto ahí, y les toca lidiar con algo que probablemente no esperaban a principio de temporada».

De cara a este encuentro, que será dirigido por el colegiado castellano-leonés Guillermo Cueto Amigo, la única baja de Igor Núñez será de nuevo la de Jon Varela, que sigue recuperándose del edema óseo que tiene en la zona del tobillo.