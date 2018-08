La Cultural afronta con ilusión su nueva era La plantilla de la Cultural de Durango. / Maika Salguero Cuatro nuevos rostros y otros tantos del filial se incorporan al proyecto continuista que llevará a cabo Igor Núñez como entrenador en su tercera temporada NAHIKARI CAYADO Miércoles, 8 agosto 2018, 11:46

La Cultural de Durango afronta su temporada más ilusionante de los últimos tiempos. El conjunto durangués está dispuesto a demostrar que no será un equipo sencillo a batir en Segunda B, donde tiene intención de asentarse y celebrar en esta categoría el centenario de la fundación del club, que se cumple a lo largo del próximo año. Y piensa hacerlo con la plantilla que ha conquistado tan preciado ascenso. Tan solo tres han dejado el equipo y se apoyarán en cuatro jugadores del filial, al igual que ya hicieran la pasada temporada.

A la espera de cerrar alguna otra incorporación, el durangués Jon Galarza ha regresado a la Cultural procedente del Amorebieta, donde ha jugado la última temporada, al igual que Gaizka Palomero, que acaba de terminar su etapa como juvenil. Este último realizará la pretemporada en Tabira a fin de ganarse un hueco en el conjunto, donde recalará también el guardameta Peio Mendizabal, natural de Basauri, que ha pertenecido hasta infantiles en la disciplina del Athletic y ha finalizado su etapa juvenil en el Santutxu. La lista se completa con el gerniqués Iker Amorrortu, cedido por el Athletic.

Igor Núñez, que afronta su tercera temporada como entrenador de la Cultural, insistía sobre el césped de Tabira que la plantilla aún está «por determinar. Estamos esperando a que algunos se recuperen y a cerrar algunas renovaciones más». Tanto el técnico del conjunto durangués como la directiva han tenido muy claro que querían seguir contando con «la gran familia» que ha conseguido volver a jugar en la categoría de bronce.

De este modo, en este ilusionante proyecto siguen el 'pichichi' de la última temporada, el delantero Ekain Zenitagoia, así como el guardameta Andoni Errasti; Javier Alonso, Jon Aranda, Ion Varela, Jagoba Portillo, Jurgi Txopitea, Antxon De La Arada Kortazar, Beñat Arruabarrena y Xabier Infante en defensa; los centrocampistas Juan Manuel Iparragirre, Beñat Alberdi, Julen Uribesalgo, Ander Hermoso, Ibon y Unai Arizmendiarrieta, y Ekaitz Molina, así como los delanteros Adrián Abasolo, Iker Amorrortu, Mikel Pradera, Iker Unzueta, Carlos Cañada, Guillermo Ruiz Pérez y Beñat Andonegui.

«Rival trampa»

Núñez ha querido contar también con Ander Hermoso, Beñat Andonegi, Carlos Cañada y Ander Zuazo, del conjunto filial. El técnico, por ahora, no quiere hablar de las metas a establecer para la nueva temporada. «Todavía es demasiado pronto. Hace un año no me hubiese creído que llegaríamos tan lejos… Si algo nos enseña el fútbol es que los objetivos te los va marcando la competición«.

Una nueva etapa comienza en Tabira y tanto técnicos como jugadores son conscientes de ello. Tras una larga temporada en la que el camino hacia el ascenso no fue precisamente de rosas, los hombres de Núñez saltaron a entrenar con las pilas bien cargadas. «Yo creo que el hecho de ser recién ascendidos es una ventaja para nosotros. No hemos tenido mucho tiempo para descansar, por lo que continuamos con la dinámica positiva de ascender y la seguiremos arrastrando, por lo menos, al principio de la temporada, lo que nos convierte en un rival trampa», reflexionó el míster blanquiazul.

El presidente de la Cultural, Jon Andoni Bengoetxea, se mostró por su parte satisfecho con la plantilla. «Es prácticamente la misma que la pasada temporada. Una combinación increíble creada en el vestuario, con jugadores que no saben entender el fútbol de otra manera que no sea pelear hasta conseguirlo».

Sin entrar a especificar el presupuesto que tendrá el club la próxima campaña, admitió que ha habido un incremento importante. «Hemos pasado de ser un equipo de pueblo a ser una empresa de 30 trabajadores», señaló Bengoetxea, a la espera de cerrar un acuerdo con un importante patrocinador.