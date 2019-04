Muñoz y San Bartolomé caen lesionados

La jornada preparatoria de este lunes en las instalaciones de Lezama ha ocasionado un trastorno a Aritz Solabarrieta, que desde la banda estuvo pilotando a los suyos en la sesión de entrenamiento con un partidillo de algunos de sus jugadores combinados con otros del Basconia frente a los suplentes de la primera plantilla del Athletic. El peaje ha supuesto la lesión de Iñigo Muñoz y Víctor San Bartolomé, que se tuvieron que retirar del mismo para dejar paso a Nolaskoain y Guruzeta, que ya echaron un cable al filial en la victoria del domingo ante el Barakaldo (4-1).

Iñigo Muñoz ha recaído de su lesión en los isquios, la misma que le mantuvo dos meses en talleres hace ya algunas semanas y que le ha laminado en la campaña que debía confirmarse. Mala fortuna para el escurridizo extremo rojiblanco, que no termina de levantar cabeza esta temporada entre las lesiones, la severa competencia en la banda derecha con Gaizka Larrazabal y Guruzeta, principalmente, y que Solabarrieta no ha terminado de confiar en sus prestaciones. De hecho, Muñoz, ex del Danok, Somorrostro y Gernika, que estuvo presente en parte de la pretemporada del primer equipo de Berizzo junto a Sancet e Iñigo Vicente, ha disputado 20 partidos de 33, con solo diez titularidades y dos goles.

Por su parte, Víctor San Bartolomé marcó un gol al Barakaldo, saliendo esta vez desde el banquillo. Solabarrieta le suele alinear como escudero de Unai Vencedor. El joven centrocampista, que destaca por su llegada a puerta y despliegue en la zona ancha, ha jugado 27 partidos, 20 de ellos de titular, y acumula 3 goles en su casillero. Esta mañana se ha resentido de unas molestias musculares.

Para el partido ante el Langreo del Jueves Santo a las 12:00h en tierras asturianas es baja segura Muñoz, y casi San Bartolomé, que se unen a los lesionados Baqué, Sillero y Seguín. Al Bilbao Athletic le separan siete puntos del playoff, con cinco partidos y 15 puntos aún por dirimir.