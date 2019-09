Paso atrás del Barakaldo: «No estuvimos a nuestro nivel» El Barakaldo no pudo en ningún momento con el Valladolid B. / Carlos Espeso Los fabriles fueron superados por el Valladolid Promesas y salen de la zona de play-off PERU OLAZABAL Lunes, 23 septiembre 2019, 17:31

El Barakaldo tropezó ante el Real Valladolid B por 3-1 en los Anexos al Estadio José Zorrilla. Los fabriles no estuvieron a la altura en un duelo con el liderato en juego y los pucelanos les sobrepasaron en todas las facetas. El filial albivioleta mantuvo la cabeza de la clasificación y suma doce puntos de quince posibles. Mientras, el conjunto gualdinegro cae desde la segunda plaza hasta la sexta posición con nueve unidades, por lo que sale de los primeros cuatro puestos que otorgan un billete a la fase de promoción a la conclusión de la presente campaña. Esta última jornada le han superado la Real Sociedad B, el Bilbao Athletic, el Osasuna Promesas y el Calahorra.

La del domingo supone la primera derrota a domicilio para los pupilos de Hernán Pérez esta temporada. Las dos primeras citas se habían saldado con victorias ante el Guijuelo (1-2) y el Leioa (1-3). Los vallisoletanos fueron superiores a los fabriles durante todo el encuentro, impidiendo que los de Hernan Pérez pudieran implantar su estilo característico basado en la posesión, la verticalidad y el fútbol ofensivo. Prácticamente en ningún momento marcaron el ritmo del partido. El propio técnico fabril reconoció que no encontraba «explicación» a lo sucedido durante los 90 minutos. «La mayor decepción es esa, no por el resultado, que también duele, sino por no haber estado a nuestro nivel», aseguró.

El entrenador ovetense había destacado antes de disputarse el duelo la importancia de ponerse primero por delante para causarles «nervios» a los rivales. Pese a ello, el Valladolid B ya había anotado dos goles cuando el reloj marcaba el minuto 12. «Quiero volver a ver el partido para ver qué ha sucedido en esos primeros veinte minutos en los que no hemos estado en el terreno de juego», indicó el preparador gualdinegro.

Tras el paso por vestuarios, el Barakaldo reaccionó y logró recortar distancias, pero los fabriles volvieron a pagar su impaciencia y los contrarios endosaron el 3-1 definitivo solo siete minutos después del único tanto anotado por la escuadra de la Margen Izquierda. «Si hubiéramos tenido calma y hubiéramos seguido con la idea de juego que traíamos, estoy convencido de que hubiéramos tenido alguna opción, porque sabíamos que una de sus debilidades era que vernos cerca en el marcador les podía generar dudas», lamentó el técnico asturiano.

'Pitu' Doncel, fino de cara a puerta

El único punto positivo que puede extraer el Barakaldo de la derrota es el gran estado de forma de 'Pitu' Doncel. El mediapunta gallego marcó el único tanto de los fabriles en un rechace y acumula ya tres dianas en los últimos dos encuentros. El centrocampista de 21 años solo había marcado tres goles en los 48 partidos que había disputado en Segunda División B y en solo cinco envites con los fabriles ya ha igualado sus registros. Una buena noticia para el cuadro gualdinegro en una categoría en la que se premia tanto la determinación en las áreas.