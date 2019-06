Aitor Ramos: «Cumplo el sueño de continuar un año más disfrutando del fútbol» Aitor Ramos, durante una entrevista. / EL CORREO El veterano capitán y delantero del Arenas renueva por una temporada con 34 años de edad IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Viernes, 21 junio 2019, 14:06

El veterano capitán y delantero del Arenas, Aitor Ramos, continuará una temporada más, y ya van ocho, defendiendo la zamarra rojinegra. Cumplirá el sueño de «continuar un año más disfrutando del fútbol» y reconoce que «al final, cuando uno tiene cierta edad no puede marcarse más metas que ir temporada a temporada».

Con más de doscientos encuentros a sus espaldas en Segunda División B, Ramos apunta que «he analizado la temporada pasada y a nivel personal me ha ido bastante bien, y mantengo la ilusión de seguir jugando a fútbol como el primer día», claves principales para continuar embarcado en el nuevo proyecto del 'Histórico'.

A sus 34 años, no duda en calificar al Arenas como el «club de mi vida», pese a su pase por otras escuadras dentro de una carrera deportiva que arrancó en el Santutxu y que continuó la temporada siguiente en el Lemoa. De ahí se incorporó a Lezama llegando al primer equipo donde jugó cinco encuentros de Liga y dos de Copa del Rey bajo la batuta de Joaquín Caparrós.

Su siguiente destino fue el Ecija, desde donde regresó al fútbol vizcaíno defendiendo la zamarra del Barakaldo, para posteriormente enrolarse en el Arenas en Tercera División y formar parte de la plantilla que a las órdenes de Jon Pérez 'Bolo' consiguió el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. «Aquí me he sentido muy bien todos estos años, respetado y querido por mis compañeros, afición y todos los que forman esta familia. No me he querido marchar a otro sitio», apunta categórico y con la sinceridad que caracteriza a uno de los símbolos rojinegros.

Ahora le tocará hacer frente a un nuevo reto, con cambio de entrenador y de estadio. «Vamos a empezar de cero», apunta ilusionado. En este sentido, no oculta que «después de un mes de vacaciones ya estoy aburrido y quiero empezar a tocar la pelota», destaca con una sonrisa.

Un mejor campo de hierba natural

Respecto a la nueva etapa «ilusionante» considera que «nos ayudará a olvidar el mal sabor de boca de la pasada campaña». Sin embargo, Ramos no reniega de «habernos marcado retos como entrar en la Copa del Rey, que no nos han salido bien. Un equipo debe ser ambicioso y aprender de los errores».

Prefiere optar por la cautela a la hora de fijar un reto para la campaña que arrancará en agosto: «Vamos a contar con un mejor campo de hierba natural donde cualquier futbolista se siente más jugador y el tiempo dirá hasta donde podemos llegar». En este punto reconoce que «hemos aprendido la lección y deberemos ir partido a partido hasta llegar a las cinco últimas jornadas donde ya podremos hablar de objetivos».

En el plano personal se muestra satisfecho con el rendimiento ofrecido este año. «He jugado 32 encuentros y he marcado siete tantos. No me siento goleador pero sin con ellos puedo ayudar al equipo me siento satisfecho». Finalmente, sobre el traslado a Fadura reconoce que «no me puedo quejar de las temporadas vividas en Gobela». Ahora solo queda poder enrolar en esta nueva aventura a la afición. «Tenemos que intentar entre todos atraerles al nuevo campo para seguir sintiendo su calor y apoyo», concluye el baluarte rojinegro.