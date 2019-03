Jornada 26 Griezmann no quiere un mal recuerdo de Anoeta El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. / JAVIER SORIANO (AFP) El francés, que despuntó como blanquiazul, desea revertir las malas experiencias del Atlético en San Sebastián, donde ha caído en tres de las últimas cuatro visitas. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 3 marzo 2019, 09:37

«Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, lo demás...», recuerda Cholo Simeone cuando se le recuerda que el 'clásico' ayuda al Atlético. De hecho el argentino advirtió que Anoeta no es lugar de buen recuerdo para los rojiblancos... con excepción de Antoine Griezmann. «Hace un tiempo se nos daba bien el campo de la Real, pero en estas dos últimas salidas nos ha costado más (3-0 y 2-0). ¿Qué tiene la Real Sociedad (para que le haya costado tanto a su equipo en sus últimos duelos en Anoeta)? Buen equipo. Es un conjunto que juega bien, con futbolistas que trabajan bien en equipo y ofensivamente tiene gente rápida con mucho poder de gol. Su entrenador (Imanol Alguacil) ya la anterior vez, cuando sucedió al otro entrenador (la pasada temporada, ya le ganó al Atlético con un 3-0 con él en el banquillo), lo hizo muy bien y ahora lo está repitiendo. Los rasgos del entrenador van muy bien con los futbolistas que tiene la Real Sociedad», insistió valorando a un equipo que lleva una racha de ocho jornadas sin perder en la Liga en este 2019 en el que aún no ha perdido gracias a su rendimiento defensivo (un gol encajado y de penalti en cinco partidos).

«Simeone y los jugadores del Atlético son competidores natos», dijo devolviendo los elogios Imanol Alguacil. Ahora, desde el octavo puesto y con 35 puntos, su equipo sueña con llegar a puestos europeos con el regreso de Willian José, tras su sanción, pese a la baja de Adnan Januzaj y Asier Illarramendi. La Europa League está a un partido y la Liga de Campeones está a cuatro puntos para una Real Sociedad que deberá controlar a Álvaro Morata, que ya marcó al Villarreal, y Antoine Griezmann, que fue ídolo de la hinchada vasca... y que marcó en la última victoria del Atlético en San Sebastián en octubre de 2015. Uno de los 130 goles que ha anotado con un equipo en el que es indiscutible y decisivo (ha participado en nueve de los diez últimos tantos a domicilio del equipo) pero que sufre en Anoeta tanto como en el Camp Nou y en La Cerámica. Allí también perdió en la 14-15. Simeone no puede contar con Diego Costa, por unas molestias en la zona inguinal-cadera, y duda si meter a Lemar o Thomas. Es baja arriba también Nikola Kalinic, por unas molestias lumbares, y Lucas Hernández. No podrá por tanto medirse a su hermano Theo, titular en el lateral izquierdo realista, que se medirá al equipo en el que se formó como jugador y del que salió hace dos veranos para irse al Real Madrid tras una fructuosa cesión al Alavés. Antes del encuentro Jesús Vidal, premio al actor revelación en los últimos Goya por su papel en la película «Campeones», de Javier Fesser, hará el saque de honor como homenaje del equipo de sus amores.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Navas, Llorente, Theo; Zubeldia, Zurutuza, Mikel Merino, Willian José, Oyarzabal y Sandro

Atlético: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar o Thomas; Griezmann y Morata.

Árbitro: González González (Colegio Castellanoleonés).

Estadio: Anoeta

Hora: 18.30 hora local

TV: beIN LaLiga