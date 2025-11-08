Griezmann plasma la superioridad del Atlético ante el Levante

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:38 | Actualizado 22:06h. Comenta Compartir

El Metropolitano mantiene su condición de invicto. El Atlético de Madrid suma su octava victoria consecutiva ante su afición, desde el empate ante el Elche en el primer enfrentamiento de la temporada, ante un Levante que parecía tenerle tomada la medida al estadio colchonero después de que en sus dos últimas visitas lograra salir con los tres puntos. Una dinámica negativa frente a los granotas a la que los del Cholo pusieron fin en un templo infranqueable, para llegar al parón de selecciones llenos de motivación.

El Levante, un rival maldito para el Cholo, cayó con justicia ante un Atlético que necesitó de los incansables Pablo Barrios y Marcos Llorente, que encontraron los desajustes del conjunto visitante, de la garra de Giuliano Simeone y de la pegada de un revulsivo de oro como Griezmann. Los colchoneros dominaron todo el partido, aunque su superioridad tardó en verse reflejada y terminaron necesitando de una gran parada de Oblak para cerrar una nueva victoria.

El Cholo, consciente de la importancia que tenía volver a sumar un nuevo triunfo en el Metropolitano, puso en liza un once muy reconocible para el duelo. La única ausencia notable fue la del central Le Normand, que cayó lesionado en el partido ante el Union Saint-Gilloise y que estará apartado de los terrenos en torno a dos meses. Recurrió a la figura de Ruggeri para que Hancko formara dupla con Giménez y en el ataque Sorloth fue el compañero de Julián.

Atlético: Oblak, Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri (Molina, min. 79), Giuliano (Nico, min. 72), Barrios (Griezmann, min. 60), Koke, Baena (Gallagher, min. 79), Julián Álvarez y Sorloth (Almada, min. 60). 3 - 1 Levante: Ryan, Toljan (Víctor, min. 86), Dela, Elgezabal (Rey, min. 86), Matías Moreno, Manu Sánchez (Matturro, min. 86), Arriaga, Olasagasti (Koyalipou, min. 74), Carlos Álvarez, Brugué (Morales, min. 74) y Etta Eyong. Goles: 1-0: min. 12, Dela en propia puerta. 1-1: min. 21, Manu Sánchez. 2-1: min. 61, Griezmann. 3-1: min. 80, Griezmann.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Olasagasti, Molina, Llorente y Giménez.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de Liga, disputado en el estadio Metropolitano.

Desde el comienzo del partido el Atlético usó a su favor la inercia del Metropolitano. Cuando apenas habían transcurrido cinco minutos, Hancko encontró en la espalda de la defensa a Barrios, que tras un excelente control no pudo batir a un acertado Ryan. La ocasión terminó de activar al conjunto colchonero, que siguió insistiendo hasta que tras una buena jugada combinativa entre Giuliano y el mediocentro español, el centro del '8' se envenenó y tras el rechace del portero australiano, Dela desvió el balón hacia su propia portería para adelantar a los del Cholo.

Había conseguido lo más difícil el Atlético, pero la alegría duró poco en el Metropolitano. En su primera acción de peligro, el Levante encontró el premio del empate. En un excelente saque de esquina botado por Olasagasti, tras una mala defensa del área de los del Cholo, Manu Sánchez apareció solo en el segundo palo para aplicar la ley del 'ex' con un cabezazo ante el que nada pudo hacer Oblak. Metió una marcha más el conjunto colchonero dominando a través del balón, pero sin llegar a intimidar a los pupilos de Calero, que consiguieron aguantar el resultado al descanso.

Revulsivo de oro

Tras el dominio colchonero del juego pero no del resultado en la primera mitad, los del Cholo salieron del vestuario con la idea dar continuidad a las buenas sensaciones y desatascar un partido que se estaba poniendo en su contra. Movió el Cholo ficha dando entrada a Griezmann y Almada en detrimiento de Sorloth y Barrios, y no tardó en surtir efecto. En la primera jugada en la que participaban, Giuliano encontró en profundidad al incansable Llorente, que sirvió en bandeja el balón al francés para que solo tuviera que empujarla para volver a adelantar al Atlético.

Se hizo dueño y señor del balón el Atlético. Pero no conseguía cerrar la victoria ante un Levante que tuvo en la cabeza de Koyalipou el empate en otro córner mal defendido por los del Cholo, en donde Oblak se erigió como salvador. Y cuando perdonas lo pagas caro. De nuevo Griezmann, como revulsivo de oro, aprovechó un balón dividido en el área pequeña para sentenciar el partido y abrochar unos nuevos tres puntos que se quedan en el Metropolitano.