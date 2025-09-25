Julián Álvarez rescata al Atlético en el derbi antes del derbi

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:07 | Actualizado 00:13h. Comenta Compartir

Julián Álvarez escogió la mejor opción posible para reivindicarse, tras su «siempre a mí» en el banquillo visitante de Son Moix, cuando Simeone decidió prescindir de La Araña para el tramo decisivo del duelo en Mallorca. Sobre el césped, como los grandes, decidió responder el atacante argentino, llamado a ser el futbolista diferencial de este Atlético, como demostró el 'hat-trick' que rescató a su equipo de un nuevo tropiezo en el pequeño derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, que sirvió de antesala al gran derbi contra el Real Madrid.

Con algunos retoques antes del duelo más esperado, el del sábado, también en el Metropolitano, el equipo de Simeone, necesitado del impulso de los resultados, pretendió adueñarse del duelo desde el principio, sin ninguna intención de acumular otro traspié y elevar aún más la distancia con el rival ciudadano justo antes del cara a cara.

Mientras, el Rayo, bien replegado y ordenado tácticamente, evitaba sufrir. Griezmann rompió el entramado de la Franja con una excelente conducción, antes de la providencial intervención de Batalla, pero el que de verdad explotó la vía de agua vallecana fue Julián Álvaraz. La Araña se quitó el mal sabor de boca del cambio en Mallorca a lo grande, voleando de zurda, pegadito al palo, un fantástico envío de Llorente desde el costado derecho.

Atlético Oblak, Molina (Giuliano, min. 56), Le Normand, Hancko, Galán (Raspadori, min. 73), Llorente, Barrios, Koke (Nico González, min. 56), Gallagher (Pubill, min. 82), Griezmann (Ruggeri, min. 79) y Julián Álvarez. 3 - 2 Rayo Batalla, Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría, Ratiu, Unai López (Pedro Díaz, min. 79), Valentín (Ciss, min. 66), Fran Pérez (Álvaro García, min. 66), Isi (Gumbau, min. 85) y Alemao (Pacha Espino, min. 66). Goles: 1-0: min. 15, Julián Álvarez. 1-1: min. 45+1, Chavarría. 1-2: min. 77, Álvaro García. 2-2: min. 80, Julián Álvarez. 3-2: min. 88, Julián Álvarez.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario). Amarillas a Koke, Balliu, Llorente, Chavarría, Ciss, Le Normand y Ratiu.

Incidencias: Partido de la jornada 6 de Liga disputado en el Metropolitano ante 54.098 espectadores.

El Atlético, especialista esta temporada en dejar escapar ventajas en el marcador, pareció dar un peligroso paso atrás después del gol. Fue simplemente un espejismo, que duró unos minutos, pues el cuadro colchonero recuperó el mando del duelo. Parecía bajo control la situación cuando el Rayo despertó con un zarpazo. Esprint de Fran Pérez por la banda izquierda y centro al corazón del área, donde Alemao, encimado por Hancko sin que ni el árbitro ni el VAR apreciasen penalti, remató fuera. Devolvió el golpe el conjunto de Simeone, muy incisivo por el costado derecho, pero en una situación similar a la del gol, Julián no encontró esta vez el premio.

Tocaba a su fin la segunda parte cuando Pep Chavarría se sacó de la chistera un misil tierra-aire, desde una posición lejanísima, imposible para Oblak. El Atlético, víctima del mal fario en un comienzo de campaña envenenado, encaraba el camino a los vestuarios compuesto y sin ventaja a pesar de su dominio territorial.

Zozobra y éxtasis

La igualada crispó los nervios de un Atlético presionado por los resultados, expuesto a encarar el gran derbi del sábado a once puntos de distancia, un mundo. Llegaron los conatos de tangana y las cartulinas amarillas, y Simeone viró su planteamiento con Giuliano y Nico González para introducir mordiente en los costados. El movimiento a punto estuvo de dar resultado de forma inmediata, pero el ex de la Juventus no acertó de testa, liberado de marca en pleno corazón del área rayista.

El paso de los minutos incrementó la zozobra rojiblanca, pues cada vez era más nítido un nuevo tropiezo, el enésimo del primer tramo liguero. Cundió el pánico en el Metropolitano cuando Álvaro García definió a las mil maravillas, tras vencer a Oblak en el mano a mano, pero la noche estaba de rock & roll, como confirmó el segundo tanto de Julián, que se limitó a empujar a la red el balón que Batalla había rechazado como podía después del cabezazo de Giuliano.

Tocó a rebato el feudo atlético, y comenzó el tiroteo para tratar de evitar el tropiezo. Giuliano se topó con el larguero, con todo a favor, en mitad de una reacción colchonera algo tardía, pero fue Julián Álvarez, el futbolista llamado a liderar esta etapa del Atlético, el héroe definitivo en una velada de locos. Zurdazo de La Araña a la escuadra y éxtasis colchonero de puro alivio en el derbi antes del derbi.