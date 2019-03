Octavos | Vuelta La Roma busca sentenciar al Oporto para aliviar sus penurias Eusebio Di Francesco, entrenador de la Roma. / Angelo Carconi (Efe) Los 'giallorosso' tratarán de hacer buena la renta de la ida (2-1) para maquillar una temporada grisácea COLPISA / AFP OPORTO Miércoles, 6 marzo 2019, 07:14

Recibido como un héroe, el argentino Javier Pastore se encuentra siete meses después de su llegada relegado al fondo del banquillo de una AS Roma que intentará este miércoles en Oporto conservar la ventaja obtenida en el partido de ida (2-1) de octavos de la Liga de Campeones.

Bajo la indiferencia general y con los aficionados 'giallorossi' resignados a la irregularidad del exjugador del PSG, el fiasco del 'Flaco' es una realidad. Incluso su presencia en Oporto no está garantizada. Varios medios italianos apuntan a que el entrenador, Eusebio Di Francesco, contempla sancionarle tras un mal gesto antes de entrar al terreno de juego el sábado en el derbi de Roma, perdido 3-0 contra la Lazio.

De un derbi al otro, Pastore se ha hundido. En el primero, ganado a finales de septiembre por su equipo (3-1), el argentino tuvo que ser sustituido por unas molestias en la pantorrilla, como ya había ocurrido a principios de temporada y en innumerables ocasiones en sus años parisinos. Antes de su recaída, su balance con la Roma era aceptable, con actuaciones irregulares pero marcando dos goles magníficos que hicieron soñar a los aficionados de la Roma. Después, nada. O casi nada.

Antes de entrar al terreno de juego el sábado, su última presencia en Serie A se remontaba al 26 de diciembre. Titular en la Copa contra la Fiorentina, fue reemplazado en el descanso, cuando el marcador reflejaba un 3-1. El sábado frente a la Lazio ilusionó unos minutos. Dos regates, una ocasión fallada y ya nada más.

Adquirido por cerca de 25 millones de euros aunque sólo le quedaba un año de contrato en París, Pastore debía aportar mucho más en un campeonato que conoce bien por haber jugado dos años con el Palermo (2009-2011). La situación le duele a Walter Sabatini, hoy director deportivo de la Sampdoria y encargado de reclutar a Pastore en el Palermo. «Es bochornoso verle jugar así. Le he conocido dominante en el campo, he visto a estadios aplaudirle. Le he visto llevar al Palermo a cotas extraordinarias. Me duele en el corazón verle así», declaró el dirigente a Tele Radio Stereo, una de las muchas radios dedicadas a la Roma.

Mala temporada

El conjunto capitalino no está cuajando una buena temporada. Quinto en el campeonato italiano -aunque a tres puntos de la cuarta plaza- se quedó fuera de la Copa en cuartos tras el duro correctivo que le dio la 'Fiore'. A pesar de que sigue con opciones de clasificarse para la Champions de la próxima temporada, las opciones de la Roma de maquillar el año pasan por llegar a los cuartos de final este miércoles y luego quién sabe.

En la memoria de todos los aficionados está la magnífica actuación de los italianos en la pasada Liga de Campeones, de la que fueron eliminados en semifinales ante el Liverpool tras sorprender al Barcelona.

Por su parte el Oporto tampoco recibe a los 'giallorosso' en su mejor momento. Clasificado a los octavos de final como líder de su grupo y cediendo tan sólo un empate, los 'Dragones' cayeron el pasado sábado en casa (2-1) contra el Benfica. «Llegamos a crear ocasiones en cada partido pero si queremos clasificarnos nos hará falta más fuerza ofensiva y eficacia», dijo Sergio Conceiçao, preparador del Oporto.

Para conseguir este objetivo la escuadra portuguesa podrá contar con el atacante maliense Moussa Marega, lesionado en el encuentro de ida y autor de cinco goles en seis partidos de Champions esta temporada.

-Alineaciones probables:

Oporto: Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Soares y Marega.

Roma: Olsen, Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov, N'Zonzi, De Rossi, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy y Dzeko.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía).

Estadio: Do Dragao.

Horario: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones 1