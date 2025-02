Guardiola: «No consigo encontrar la solución»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 11 de febrero 2025, 23:40 Comenta Compartir

Pep Guardiola, técnico del Manchester City cada vez más cuestionado por la crítica debido a los pésimos resultados y sobre todo la extraña imagen de los 'skyblues' este curso, era tras la derrota ante el Real Madrid la viva imagen de la impotencia. Asume que su equipo cayó en los mismos errores que le llevan penalizando todo el curso, reconoció que no encuentra las soluciones, pero no dio ni mucho menos la eliminatoria de dieciseisavos por perdida.

«Sí, este partido es un resumen de lo que nos está ocurriendo en esta campaña. Y si pasa algo muchas veces es porque no consigo encontrar la solución. Ha sido el año en el que el Real Madrid ha estado mejor en el Etihad, pero llevábamos un buen resultado y lo hemos dejado ir. Es verdad que ellos han creado más oportunidades que nunca aquí, pero creo que en general ha sido un encuentro igualado. Como nos ha pasado muchas veces este año, no voy a decir que lo hemos regalado, porque parece que el contrario no ha hecho nada, pero hemos dejado escapar el triunfo».

Guardiola intentó hacer un análisis algo más exhaustivo en el postpartido, pero al final resumió casi todo en los problemas de sus jugadores cuando tienen la posesión y pierden el balón. «Ellos estuvieron en general mejor con el balón, y nosotros ansiosos. Pero esto ha pasado muchas veces durante el año y nos ha penalizado muchísimo».

¿Hay opciones para la vuelta en el Bernabéu?: «Hay que recuperarse anímicamente porque el golpe de esta derrotqa es duro, pero veremos a ver lo que podemos hacer para ajustar el equipo y lo intentaremos seguro en la vuelta».