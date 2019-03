España-Noruega Luis Enrique: «Podíamos haber ganado 5-1 o 6-1» «Hoy me ha gustado casi todo, pero los merecimientos no valen ante un equipo que no necesita elaborar para llegarte con un pase», señaló el seleccionador tras el partido RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 23:11

Se mostró muy satisfecho Luis Enrique tras la victoria de España ante Noruega, mucho más apurada en el marcador de lo que realmente se vio sobre el césped de Mestalla. «Hoy me ha gustado casi todo, podíamos haber ganado 5-1 0 6-1 tras nuestra primera parte pero los merecimientos no valen ante un equipo que no necesita elaborar para llegarte con un pase en largo», explicó el seleccionador español después del partido.