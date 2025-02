En directo | El abogado de Jenni Hermoso: «No estamos ante un consentimiento, fue un sometimiento"

La Audiencia Nacional celebra este jueves la última sesión del juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023 y por las presuntas coacciones posteriores para conseguir el respaldo de la jugadora.

La Fiscalía expuso este miércoles sus conclusiones definitivas y mantuvo las peticiones de penas para los acusados, además de Rubiales (se enfrenta a dos años y medio de prisión), el exseleccionador Jorge Vilda, el ex director deportivo Albert Luque y el que fuera responsable de marketing Rubén Rivera. Para los tres reclama un año y medio de cárcel por un delito de coacciones. En esta previsible última sesión exponen su informe final la acusación particular, la acusación popular y las defensas. Si da tiempo y Rubiales lo decide, podría ejercer su derecho a la última palabra cuando finalice la lectura de las conclusiones del juicio.

El primero en intervenir ha sido el abogado de Jennifer Hermoso. Ha asegurado que el beso "fue notorio" y que fueron "seis segundos que cambiaron la vida" de su cliente, que "no tuvo tiempo de reacción" y que "en ningún momento escuchó que podía darle un beso o un piquito", rebatiendo la tesis del informe pericial de lectura de labios de la defensa del principal acusado. "No hay ninguna prueba que demuestre que Jennifer dio su aprobación, No fue un consentimiento, si no un sometimiento", señaló.

El letrado recordó las declaraciones de las compañeros de la selección como carga probatoria, a las que la denunciante contó lo ocurrido o la testifical de su hermano Rafael y la negativa frontal a grabar un vídeo con Rubiales. También recalcó el trauma sufrido por la jugadora por un "beso robado, una conducta punible y penada por el Código Penal que ha estigmatizado a la víctima", recalcó.

Sobre las presuntas coacciones, relató que "sus actos están orientados a condicionar la conducta de Hermoso entre los días 20 y 23 de agosto". Así, ha recordado varios momentos en los que fue presionada «para enmascarar la realidad de lo ocurrido». Además, el abogado ha leído el comunicado que hizo la federación para quitar hierro a la situación hablando de un beso "espontáneo". "La maquinaria se había puesto en marca para salvar al presidente", planteó. Finalmente, puso en la picota el expediente interno abierto por la federación para respaldar a su entonces presidente. "Las conclusiones son delirantes. Un consentimiento que nunca existió para blanquear" a Rubiales, remachó.

«Es un ataque contra la libertad sexual de la víctima»

Tras el abogado de la jugadora ha emitido su informe la letrada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ejerce la acusación popular. "Rubiales usó todos los mecanismos al alcance de la federación para condicionar a la jugadora", afirmó. La abogada ha recordado el "sentimiento de asco de Hermoso", que se fue incrementando según pasaban las horas por las presiones sufridas por la jugadora.

La letrada ha insistido en que «todas las presiones iban enfocadas a que Jennifer reconociera que el beso era consentido» y ha incidido en las coacciones sobre la jugadora «y las trampas para encubrir el beso». Además, ha recordado que «hubo una puesta en escena de presiones ofrecidas por los a acusados que siguió con un comunicado en el que se acusa a la jugadora de mentir».