El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
CD Derio

El Derio solicita ayuda para abrir un bar en el campo de fútbol

El proyecto es uno de los finalistas de los presupuestos participativos del Ayuntamiento y ahora los vecinos de la localidad deberán escoger al ganador, que contará con una ayuda máxima de 120.000 euros

A. Mateos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:42

El CD Derio quiere abrir un bar en el campo de fútbol municipal Ibaiondo y lo han solicitado a través de los presupuestos participativos que el Ayuntamiento pone a disposición de sus vecinos todos los años. De las 61 ideas recogidas, el Consistorio ha escogido la del club de fútbol como una de las cinco finalistas junto a la instalación de una zona de juego de petanca y canicas, una cancha de vóley, la creación de una zona de rocódromo y la creación de una biblioteca abierta al aire libre. Entre todos ellos, solo habrá un proyecto ganador y se licitará con un presupuesto máximo de 120.000 euros. En el caso de que las cuentas lo permitan, el Ayuntamiento promete ejecutar otros proyectos en función del resultado de las votaciones, que se cierran el próximo 30 de septiembre.

Así que la entidad deportiva ha pedido a sus vecinos que voten en masa por la creación del nuevo bar. Solo pueden participar aquellos que estén empadronados en Derio y tengan más de siete años. El CD Derio afirma que este proyecto «es clave para nuestros 27 equips, familias y afición, y para mejorar la experiencia en el campo».

El objetivo del nuevo bar «no es solo dar servicio a jugadores y familiares, sino también convertirse en un punto de encuentro vecinal durante entrenamientos, partidos y eventos deportivos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  4. 4 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  5. 5

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  6. 6

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  7. 7

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  8. 8

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  9. 9

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Derio solicita ayuda para abrir un bar en el campo de fútbol

El Derio solicita ayuda para abrir un bar en el campo de fútbol