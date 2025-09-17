El Derio solicita ayuda para abrir un bar en el campo de fútbol El proyecto es uno de los finalistas de los presupuestos participativos del Ayuntamiento y ahora los vecinos de la localidad deberán escoger al ganador, que contará con una ayuda máxima de 120.000 euros

A. Mateos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El CD Derio quiere abrir un bar en el campo de fútbol municipal Ibaiondo y lo han solicitado a través de los presupuestos participativos que el Ayuntamiento pone a disposición de sus vecinos todos los años. De las 61 ideas recogidas, el Consistorio ha escogido la del club de fútbol como una de las cinco finalistas junto a la instalación de una zona de juego de petanca y canicas, una cancha de vóley, la creación de una zona de rocódromo y la creación de una biblioteca abierta al aire libre. Entre todos ellos, solo habrá un proyecto ganador y se licitará con un presupuesto máximo de 120.000 euros. En el caso de que las cuentas lo permitan, el Ayuntamiento promete ejecutar otros proyectos en función del resultado de las votaciones, que se cierran el próximo 30 de septiembre.

Este proyecto es clave para:

⚽ Nuestros 27 equipos

👨‍👩‍👧 Familias y afición

🏟️ Mejorar la experiencia en el campo



Haz que el fútbol en Derio siga creciendo.

Zure botoak markatzen du aldea! 💙❤️



🗳️ VOTA: https://t.co/zYqvsRYIKQ — CD DERIO (@cd_derio) September 17, 2025

Así que la entidad deportiva ha pedido a sus vecinos que voten en masa por la creación del nuevo bar. Solo pueden participar aquellos que estén empadronados en Derio y tengan más de siete años. El CD Derio afirma que este proyecto «es clave para nuestros 27 equips, familias y afición, y para mejorar la experiencia en el campo».

El objetivo del nuevo bar «no es solo dar servicio a jugadores y familiares, sino también convertirse en un punto de encuentro vecinal durante entrenamientos, partidos y eventos deportivos».

Temas

Derio

Audiencias