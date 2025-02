Dani Ceballos, dos meses de baja por una lesión muscular

Pedro Rodríguez Madrid Jueves, 27 de febrero 2025, 13:01 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

Mañana complicada en Valdebebas. Dani Ceballos ha pasado pruebas médicas a primera hora para conocer el alcance exacto de la lesión que sufrió en los últimos minutos del partido contra la Real Sociedad. Y los resultados no han sido nada alentadores: el andaluz sufre una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda y estará, como mínimo, dos meses fuera de los terrenos de juego.

El Real Madrid lo ha confirmado en un comunicado oficial: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.»

La noticia supone un varapalo tanto para el jugador como para Carlo Ancelotti, que había encontrado en Ceballos una pieza clave en la rotación del centro del campo. Su ausencia llega en un momento crucial de la temporada, con el Real Madrid afrontando compromisos vitales en Liga y Champions. Además, la sanción de Jude Bellingham para el próximo partido complica aún más los planes del técnico italiano.

Ceballos se lesionó en el minuto 92 del partido en San Sebastián tras un choque fortuito con Take Kubo. En un principio, se temió por su rodilla, pero las primeras exploraciones ya apuntaron a un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Las imágenes de las pruebas médicas han confirmado lo peor, y el jugador se retiró entre lágrimas del campo.

Sin derbis ni selección

Esta lesión llega en el mejor momento de Ceballos en la temporada, cuando se había asentado en la medular blanca y había vuelto a entrar en los planes de Luis de la Fuente para la selección española. Sin embargo, el parón lo apartará de los próximos compromisos internacionales contra Países Bajos, en los cuartos de la Liga de Naciones.

Además, se perderá varios partidos clave con el Real Madrid, incluyendo la visita al Benito Villamarín y los dos derbis de octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid, tanto en el Bernabéu como en el Metropolitano y unos hipotéticos cuartos de final.

Tras conocer el diagnóstico, el sevillano compartió su sentir en Instagram con un emotivo mensaje: «Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada y por tener que parar justo cuando sentía que estaba en mi mejor momento… Pero esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis.»

Ahora, Ancelotti tendrá que reestructurar su centro del campo. Con la baja de Ceballos y la sanción de Bellingham, el técnico deberá decidir si mantiene a Valverde en el lateral derecho o si devuelve al uruguayo a la medular para reforzar la sala de máquinas junto a Camavinga.