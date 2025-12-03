El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alexia Putellas y Vicky López, dos generaciones en la selección española. Thomas Coex / AFP
La España de Sonia Bermúdez, presente y futuro para dominar el mundo

A la generación que propició el salto definitivo en el Mundial de 2023 se han unido otras camadas que representan a la perfección Claudia Pina y Vicky López, goleadoras contra Alemania

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:36

La España de Sonia Bermúdez es presente, pero también futuro. La flamante bicampeona de la Liga de Naciones femenina tiene motivos de sobra para ... disfrutar de un hoy repleto de éxitos y su mañana invita a ilusionarse con todo aquello que está por venir.

