Mikel Bizkarra: «Verme delante aquí me motiva aún más para Oiz» Mikel Bizkarra. El vizcaíno del Euskadi-Murias estuvo en la fuga buena de una etapa que resultó «una salvajada» J. GÓMEZ PEÑA Miércoles, 5 septiembre 2018, 19:33

Mikel Bizkarra cruzó la meta en el puesto once, justo por delante del pelotón del que tiraba, correa en mano, Valverde. «Ufff. Ha sido una salvajada», dijo el ciclista del Euskadi-Murias. Se refería a la etapa, más de 200 kilómetros por las cuestas que van de Zamora a Galicia. «Hasta el kilómetro cien no se ha hecho la fuga. La carrera ha ido todo el rato rota. Y yo he conseguido meterme en la escapada buena», contó. No era una fuga barata. A ese ritmo, solo ciclistas de talla logran subirse a un vagón que rueda a semejante marcha. «Por eso estoy contento. Por los rivales con los que iba y por el momento en que se ha formado la escapada. Luego, el BMC ha aprovechado que tenía tres corredores y ha rematado con De Marchi», subrayó el ciclista vizcaíno, debutante como su escuadra en la ronda.

Todo es nuevo para él. Ya ha cruzado el ecuador de su primera gran vuelta. Territorio tan desconocido como emocionante. Al fondo, el miércoles de la próxima semana, le reclama su etapa, la del Balcón de Bizkaia, la que terminará en Oiz. «Verme en una fuga de este nivel me da un plus de motivación para la jornada de casa. La tenemos marcada en rojo. Ojalá ese día me acompañen las fuerzas como me ha acompañado hoy», deseó Bizkarra, que ha crecido a la sombra de Urkiola, la montaña que mira de frente al monte Oiz. Ya se acerca.