El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EP

Madrid se blinda para la final de la Vuelta ante las protestas pro Palestina: 850 policías y control de grupos radicales

La posibilidad de que se produzca algún altercado, tras lo ocurrido en Bilbao o en Galicia, preocupa a los responsables de la seguridad de la carrera

L. G.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:07

La sombra de un gran boicot final este domingo en Madrid cubre esta 80 edición de la Vuelta. Pese a que la mayoría de manifestantes ... acuden a las carreteras de forma pacífica, la posibilidad de que se produzca algún altercado preocupa a los responsables de la seguridad de la carrera. Se vivió en Bilbao, donde tuvo que suspenderse la etapa tres kilómetros antes por las protestas violentas que se produjeron junto a la meta en la Gran Vía, y ayer mismo ocurrió en Galicia. La organización decidió prescindir del puerto final debido a los manifestantes, que llegaron a talar un árbol junto a la carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  8. 8

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10 ¿Quién es Carolina Perles, la mujer expolicía de Ábalos?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Madrid se blinda para la final de la Vuelta ante las protestas pro Palestina: 850 policías y control de grupos radicales

Madrid se blinda para la final de la Vuelta ante las protestas pro Palestina: 850 policías y control de grupos radicales