El dueño del equipo Israel sale al paso de los últimos rumores sobre la escuadra ciclista Sylvan Adams afirma que pasaron «dos días muy difíciles en Euskadi»

Bruno Vergara Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:20

Todo el mundo habla de la Vuelta a España. Por desgracia, no lo hacen de ciclismo, sino de las protestas por la presencia del equipo Israel Premier Tech en la ronda. Unas manifestaciones que reventaron la 11ª etapa poniendo en peligro al pelotón en la Gran Vía de Bilbao y que obligaron a la organización a cancelar la prueba a falta de 3 kilómetros del final y donde no hubo ganador.

Todas las miradas están puestas en el Israel, un equipo cuyo patrón es Sylvan Adams (Quebec, 1958), un multimillonario canadiense-israelí que utiliza a la escuadra para fomentar la 'marca Israel' a través del deporte. Sin embargo, existe un gran rechazo hacia este equipo por la masacre que realiza el estado hebreo sobre el pueblo palestino.

Los corredores han sido abucheados en la presente Vuelta. De hecho, la ropa que visten en sus entrenamientos no figura por ninguna parte la palabra Israel. Por seguridad. Un nombre vetado. Este viernes, algunas informaciones especulaban con que el equipo iba a borrar el nombre del estado hebreo para 2026. Sin embargo, el equipo presidido por Sylvan Adams ya ha acudido a desmentir esos rumores.

«Pasamos dos días muy difíciles en Euskadi. La región es conocida como bastión de activistas y separatistas de extrema izquierda a los que les gusta protestar. No son nuestros amigos, desde luego. Os recuerdo que en los años '60 y '70, ETA operaba y formó una alianza con la OLP (Organización de Liberación de Palestina). No nos sorprendió este recibimiento, pero tampoco nunca vi nada así en una carrera ciclista», ha afirmado Adams.