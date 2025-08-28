Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba en Francia El cuatro veces ganador del Tour está consciente pero dice fin a su temporada, la última de su suculento contrato en el Israel

Chris Froome fue ayer atropellado por un vehículo mientras entrenaba por las inmediaciones de Saint-Raphaël, entre Cannes y Marsella. Una vez dada la voz de alarma, fue trasladado en helicóptero al hospital de Toulon, en el que se encuentra hospitalizado. El cuatro veces ganador del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017) sufre heridas graves, pero se mantuvo consciente en todo momento y ya ha hablado con familiares y con compañeros de su equipo, el Israel.

Según la noticia avanzada por el diario L'Equipe, aún se desconoce la gravedad de sus lesiones, pero parece que le obligarían a dar por concluída la temporada, la última de su suculento contrato con el Israel.

Fichó en 2021, con su carrera ya en declive tras el duro accidente sufrido en el reconocimiento de la contrarreloj de la Dauphiné del 2019. El británico tiene ya 40 años, no ha ganado desde 2018 (el Giro) y apenas ha competido en las grandes carreras desde entonces. Ni siquiera en pruebas menores ha logrado destacar. En una entrevista reciente en el Tour de Polonia, reconoció que su futuro es incierto, aunque le gustaría seguir compitiendo. Para el momento de su retiro, expresó su deseo de fundar una academia de ciclismo en África. Froome es keniata de nacimiento.