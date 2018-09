Bizkarra, otra vez protagonista Bizkarra, durante la etapa. / Photo Gomez Sport El ciclista del Euskadi Murias se mete en la fuga por segundo día consecutivo EL CORREO Jueves, 6 septiembre 2018, 20:30

El Euskadi- Murias ha vuelto a ser protagonista en la Vuelta España. Y otra vez con Mikel Bizkarra, que se ha metido de nuevo en la fuga del día. El vizcaíno ha tenido de compañeros a ciclistas como Nibali, Geniez, Teuns, Formolo, Campenaerts, De Gendt, Van Baarle, Brambilla o Herrada.

Al ser el segundo día consecutivo en fuga, el ciclisa del Euskadi-Murias ha notado el desgaste y no ha podido pelear por la etapa, entrado en la meta en 15º lugar. De esta forma, el ciclista sube puestos en la general, situándose el 25º. Por equipos, la formación vasca se mantiene en la décima posición. El triunfo ha sido para Geniez y Herrada es el nuevo líder.

Mikel Bizkarra: «No habíamos metido a nadie, tenía fuerza, y había que entrar porque se veía que podía llegar. He notado la paliza de ayer y ha sido difícil. No tenía muchas fuerzas y no ha sido posible«, ha asegurado el vizcaíno.