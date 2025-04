La salud lastra el inicio de temporada de Oier Lazkano en su debut con el Red Bull-Bora

Iván Benito Martes, 1 de abril 2025, 16:12 Comenta Compartir

El nombre de Oier Lazkano ya se conoce en toda la región de Flandes. Los dos podios que sumó con el Movistar en dos de las clásicas de referencia en Bélgica (Kuurne-Bruselas-Kuurne y A Través de Flandes) le convertían en uno de los ciclistas a seguir esta primavera tras el cambio de equipo. El propio corredor vitoriano, potente y polivalente, se marcaba dar un paso más en las carreras de un día a su llegada al Red Bull-Bora, con más recursos y presupuesto, pero la salud está echando por tierra su propósito y su buena preparación invernal.

El de Adurtza acumula varias enfermedades en lo que va de año que no le han permitido alcanzar el pico de forma deseado. «Le hemos mandado a casa porque no está al cien por cien», aseguró ayer el director del equipo, Heinrich Haussler, al medio local Sporza. Lazkano tuvo que abandonar el pasado viernes en la E3 Harelbeke, y el equipo decidió que no corriera ni la Gante-Wevelgem del domingo ni A Través de Flandes de este miércoles.

«Descansará y entrenará en España. Se reincorporará al grupo para el Tour de Flandes», comentó el dirigente australiano, que relacionó sus discretos resultados con sus contratiempos de salud. Al parecer, su preparación quedó condicionada en enero durante la concentración del equipo en Mallorca, cuando enfermó por primera vez. Sin embargo, siguió el plan de carreras establecido inicialmente. Etoile de Besseges, donde abandonó junto a la mayoría de equipos por la falta de seguridad en los recorridos, y la Volta al Algarve, en la que se le vio en posiciones cabeceras en las jornadas llanas, preparando el sprint para su compañero Jordi Meeus, y finalizó la contrarreloj en el duro puerto de Malhão en una meritoria 19º plaza.

Parecía listo para el fin de semana de apertura de clásicas, pero solo pudo acabar la Omloop en 128ª posición y se retiró en la Kuurne-Bruselas-Kuurne, en la que el año pasado acabó tercero tras Van Aert y Wellems. «Tras ese fin de semana, Oier volvió a enfermarse. Y luego fue a un campamento de entrenamiento en altura (Teide), donde volvió a enfermarse», lamentó Haussler. El alavés volvió a la competición en De Panne, prueba llana en la que finalizó el 112º, mientras que dos días más tarde puso pie a tierra en Harelbeke.

El plan del RedBull es volverle a alinear en el domingo en el Tour de Flandes, con la Paris-Roubaix del siguiente fin de semana en el aire. A ambas llegará justo de forma en comparación con los principales favoritos a llevarse el segundo y el tercer monumento de la temporada, pero la experiencia de tomar la salida podría servirle de aprendizaje para el futuro.

Temas

Ciclismo

Bélgica

España

Gante

Bruselas