Juan Ayuso busca objetivos para fin de temporada

Juan Ayuso llegó al Giro con máximas aspiraciones y ha salido de él con las primeras dudas de su carrera hacia la élite del ciclismo. ... A sus 22 años, el de Jávea tenía su primera oportunidad para asaltar una grande después de haber ganado la Tirreno, pero su abandono le coloca ante una complicada situación para lo que queda de temporada. Porque UAE no tiene previsto que el corredor español haga Tour o Vuelta y tras afrontar un periodo de descanso, a Ayuso solo le queda la opción del Mundial de Ruanda como principal objetivo.

El propio corredor español lo explicaba en la jornada de descanso del Giro antes de su retirada a la prensa española, después de haber perdido todas sus opciones en la general. «Por un lado me gustaría correr otra gran vuelta, pero es que si no lo hago el calendario alternativo es algo escaso. Si no corro ninguna gran vuelta, que no está previsto, queda San Sebastián y enfocarte mucho en el Mundial y en estas carreras, pero te lo juegas a un día. Si haces un gran Mundial, salvas toda la segunda parte de la temporada, pero es el problema del calendario. Al Tour obviamente no estoy para llegar, y si no haces la Vuelta a España ¿qué otro calendario te queda? Pues no te queda. ¿Lombardía? Son carreras de un día que intentaré sin duda, pero bueno, es lo que hay», reflexionó Ayuso.

El recorrido en Ruanda, muy exigente, juega a su favor, lo mismo que llegar a la prueba mucho más fresco que otros corredores que afrontarán Tour y Vuelta antes de la cita mundialista. En sus planes de final de temporada también aparecen las clásicas italianas de final de curso como Giro de la Emilia y Tres Valles Varesinos.

Un panorama que ha cambiado por completo tras una primera parte de temporada donde Ayuso se convirtió en claro aspirante a ganar el Giro después de ganar Tirreno y estar en la lucha por la Volta junto a Roglic, otro damnificado por las caídas en la corsa rosa. «Yo creo que ha sido un Giro en el que siempre he ido un poco a contrapié: muchas caídas, muchos pinchazos, muchos problemas que parece que la carrera no va de cara… Pero sí le saco lo positivo a la carrera. Es la primera vez que he ganado una etapa en una gran vuelta y pese a tener muy malas sensaciones he ido luchando cada día», reflexionó Ayuso durante el Giro.

La caída en el sterrato camino de Siena le provocó una herida en la rodilla que a partir de ahí le dio problemas el resto de competición. Pero no fue el único contratiempo.

Mauro Gianetti, CEO del equipo UAE, explicó que el hundimiento de Ayuso en montaña se debió a que «sufrió mucho con el clima frío». El corredor, por su parte, admitió que «toda la segunda semana no me encontré nunca a mi nivel. Todos los días he ido sufriendo. No quiero decir que me lo esperaba, pero me veía venir lo de ayer porque venía sufriendo en todos los puertos y el día de ayer era para sufrir un montón. El día de descanso casi ni entrené porque estaba reventado. El día de Siena fue el último en el que me encontré bien, después me dolió bastante la rodilla».

El Giro ya es historia para Ayuso, que considera su paso por la corsa rosa como un aprendizaje de cara a futuro. Pero también deja incógnitas sobre su papel en un UAE sobrecargado de estrellas donde es complicado hacerse hueco. Con Tadej Pogacar como rey indiscutible y con Isaac del Toro como estrella emergente a sus 21 años, habrá que ver cual es el lugar de Ayuso de cara al futuro más cercano en la escuadra de Matxin.