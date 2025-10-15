Expulsan a un ciclista español de una carrera por poner el icono de un cerdo junto a la bandera china Mario Aparicio, corredor del Burgos BH, la lía en su perfil de Strava y la empresa organizadora decide descalificarle por violar «el reglamento del torneo y el código de ética deportiva»

A. Mateos Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

El ciclista Mario Aparicio (Burgos BH) fue expulsado el domingo del Tour de Mentougou, en China, tras concluir la primera de las tres etapas de la carrera por colocar el icono de un cerdo junto a la bandera del país asiático. La polémica publicación, subida al perfil de Strava del corredor, fue borrada pocas horas después tras la polémica generada en las redes sociales de China.

Ampliar

La empresa organizadora de la carrera, una vez conocido lo sucedido con Aparicio, decidió descalificarle por violar «el reglamento del torneo y el código de ética deportiva».

El joven ciclista de 25 años, y natural de Aranda de Duero, fue descalificado de la carrera el primer día y desde el equipo burgalés denuncian que recibió «muchas amenazas de muerte» por parte de aficionados chinos. Desde el Burgos BH aseguran a 'El Mundo' que la publicación se trató de «una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, algo sin malicia y sin relación con el pueblo chino».

El Tour de Mentougou, una carrera de segunda categoría en el ciclismo, acabó ayer con un éxito rotundo para el Burgos BH. Carlos García Pierna se llevó la general y estuvo acompañado en el podium por sus compañeros Clément Alleno y Antonio Angulo. José Luis Faura, también del Burgos BH, acabó sexto completando una magnífica actuación del equipo español.