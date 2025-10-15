Las campas de Jauregibarria se preparan para acoger la 71.ª edición del Cross Internacional de Amorebieta

Las campas de Jauregibarria de Amorebieta volverán a convertirse el próximo domingo en el epicentro del atletismo con la celebración de la 71.ª edición ... del Cross Internacional Zornotza, una de las competiciones más emblemáticas y veteranas del calendario mundial. Integrada en el circuito World Athletics Cross Country Tour Gold, la cita zornotzarra mantiene su condición de referente por la calidad de su participación, la exigencia de su recorrido y el ambiente que cada año reúne a deportistas de elite junto a centenares de aficionados.

El cartel de este año volverá a reunir nombres relevantes. En categoría masculina figuran los burundeses Élie Sindayikengera, Emile Hahashimana y Thierry Irakose, habituales en los circuitos de cross y medio fondo. De igual manera, participarán los alemanes Markus Görger y Nick Jäger, el portugués Rúben Monteiro y los españoles Yahya Aouina El Karbouli (CA Nerja) y Nassim Hassaous García (CA Bikila), subcampeón de España de cross en 2024. Completan la lista de atletas destacados Mario Mola Díaz, triple campeón del mundo de triatlón con el equipo Cárnicas Serrano, y David de la Fuente Gómez (Club Pinarum), reciente subcampeón de España de 5.000 metros en ruta.

En la modalidad femenina sobresale la etíope Likina Amebaw, tercera en la Diamond League de 3.000 metros este año y una de las favoritas al triunfo. Competirá frente a la portuguesa Beatriz Ríos, campeona nacional sub-23, y a su compatriota Mariana Machado, finalista mundial en 5.000 metros. También estarán la española Majida Maayouf (CA Asics), subcampeona de Europa de maratón, Ángela Viciosa (Vicky Foods Athletics), tercera en el Campeonato de España de cross 2025, y Paula Herrero Aguirre (CA Adidas), campeona nacional de 10 km en 2023.

Desde la organización, el Club Deportivo Zornotza ha confirmado que el recorrido se mantendrá sin modificaciones respecto a ediciones anteriores. «En esta ocasión no hay variaciones. Al igual que siempre decimos con mucho orgullo, tenemos uno de los mejores del mundo y encima es permanente», ha afirmado Kimetz, portavoz del club. No obstante, ha señalado que habrá menos competidores internacionales. «Este año, debido a que el Mundial de atletismo se ha celebrado en septiembre en Tokio y a que el Mundial de cross se celebra en enero, no contaremos con demasiados atletas», ha explicado.

La alcaldesa de Amorebieta, Ainhoa Salterain, ha destacado que el encuentro «forma ya parte de la identidad del municipio». A su juicio, la prueba refuerza valores como la inclusión, la participación y el compromiso con el deporte de base». En la misma línea, la diputada de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha subrayado la relevancia histórica del evento, recordando que «desde sus inicios en 1954, se ha convertido en un lugar de reunión para atletas de elite y amantes del atletismo popular».

El programa incluirá carreras en todas las categorías en modalidad femenina y masculina. Las pruebas absolutas se disputarán a las 12.15 horas (mujeres) y a las 13.00 horas (hombres). Ambas serán retransmitidas en directo por ETB-1, mientras que Teledeporte (RTVE) ofrecerá varias emisiones en diferido a lo largo de la semana. Asimismo, se celebrará una carrera popular mixta y otras dirigidas a participantes con discapacidad.

Por su lado, el Ayuntamiento ha anunciado restricciones de tráfico en la zona. No se podrá estacionar en el parking desde las 23.00 horas del sábado hasta las 17.00 horas del domingo, y la circulación permanecerá cortada entre las 07.00 y las 14.00 horas del domingo, salvo en el caso de residentes y personas autorizadas. Toda la información sobre inscripciones, horarios y programación completa puede consultarse en la página oficial: www.cdzornotza.eus.