Un 3x3 familiar y sin igual

Fiesta del baloncesto en Ibaiondo. Más de 600 chicos y chicas de todas las edades se dieron cita ayer en el polideportivo del barrio para disputar un campeonato 3x3 con motivo de las fiestas de Ibailakua. Un evento que celebra este año su quinta edición y en el que las risas, el buen rollo y sobre todo las canastas no faltaron. «Hemos tenido que poner un límite para tenerlo todo más controlado por la gran afluencia de gente que se apuntó el año pasado», señala Saioa López, principal responsable de la organización, que apunta que «tanto la composición de los equipos como la competición es mixta».

El torneo arrancó a las 9.30 horas con la disputa de los partidos de los txikis en categoría alevín e infantil. 'All stars', 'Chocapics', 'Patata Caliente' o 'Mariscos Recio' eran algunos de los nombres de los equipos participantes, que disponían de un minuto de calentamiento antes de jugar cada uno de sus respectivos encuentros. «La duración de los partidos es de diez minutos, mientras que mañana (por hoy) las semifinales durarán doce y las finales quince», destaca López. Entre medias hubo tiempo para poder disfrutar de diferentes sorpresas. Un concurso de tiros desde el centro del campo, cuyo ganador se llevó una camiseta del Baskonia, o la presencia de Aker, que se hizo fotos y regaló indumentarias del torneo a los aficionados, fueron algunas de ellas antes de reponer fuerzas con agua, fruta y choripanes.

«La creación de una página web del campeonato es una de las novedades de este año» Nicolás Aguado Coordinador del torneo

El acontecimiento, que contó con alrededor de una veintena de voluntarios, fue un no parar durante toda la jornada. Uno de esos coordinadores fue Nicolás Aguado, que se encontraba en el centro de la cancha como responsable de mesa tomando nota de todos y cada uno de los resultados de los encuentros para, posteriormente, subirlos a la página web del campeonato. «Es una de las novedades que tenemos este año. De este modo pueden comprobar fácilmente no solo cómo quedan, sino también a qué hora juegan y contra quién», matiza Aguado, que destaca que por la tarde «van a tener más movimiento». No es para menos. La sesión vespertina, que se inició a las 16.00, tuvo de igual modo un gran número de espectadores en la cancha.

No era para menos. Además de los choques que jugaron los conjuntos cadete, júnior y sénior, se disputaron un concurso de mates y otro de triples de forma simultánea, en el que Iñaki Garaialde, Rafa Muntión, David Gil o la exjugadora del Araski Marta Tudanca, entre otros, formaron parte del jurado del primero. «Se tiene en cuenta la dificultad que a cada uno le supone realizarlo para su edad, mientras que en el de triples los participantes tienen un minuto para tirar y meter el máximo número de lanzamientos posibles», recalca López.

Mucho respeto

Asimismo, una de las principales peculiaridades que tiene este 3x3 de Ibaiondo es la ausencia de árbitros en los partidos de la fase de grupos. Una iniciativa que tiene como objetivo ensalzar la figura de los colegiados en el deporte. «Son muy importantes y hay que tenerles respeto. Solo hay una mesa para llevar la anotación y solo lo paramos nosotros si hay algún caso extremo. Queremos enseñarles a que jueguen limpio y sean legales consigo mismos», indicó López.

El acto tuvo, a su vez, la presencia de dos coordinadores entre los asistentes, que velaron por el buen comportamiento y el respeto de los familiares y los niños. «Les agradecemos mucho que cuando pedimos una cosa lo cumplan. Estamos muy contentos de cómo nos ha salido todo», concluyó Susana Rodríguez, una de las encargadas de que todo fuera como la seda.

