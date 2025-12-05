El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Con la medalla E. C.

Mikel Fernández es subcampeón del mundo sub-21 en Nairobi

El representante del Club Taekwondo Gele hace historia en la cita planetaria y se queda a un punto del oro

Ángel Garraza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:48

Comenta

El representante del Club Taekwondo Gele hace historia en el primer Campeonato del Mundo Sub-21 al conseguir la medalla de plata tras plasmar una gran actuación. El presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos Pueblas, subraya que ha sido «muy brillante el recorrido de Mikel Fernández, que derrotó en la primera ronda a un atleta independiente (2-0), al representante de Kosovo en la segunda (2-0) y al competidor estadounidense en semifinales (2-1). En la final, el español fue superado por el iraní Amirreza Gholami (2-1) no sin antes que Mikel se lo pusiera muy difícil».

De hecho, el primer asalto lo ganó el Iraní, en el segundo iba ganando el de Irán 6-0 a falta de 10 segundos pero una técnica con giro igualó la contienda y al final ganó Mikel; y el tercero y definitivo fue muy igualado pero por un punto no consiguió el oro.

Mikel Fernández García todavía tendrá que participar en las campeonatos de Europa Sub-21 que tendrán lugar en Kosovo. Está siendo un año magnífico, remarcan tanto desde su club como por parte del órgano federativo.

