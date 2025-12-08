El boxeador mirandés Ibrahim Benaicha revalida el título de campeón de España Lo reedita en Palencia, en categoría joven, tiene 18 años, y límite de 57 kilos

El boxeador mirandés de origen marroquí Ibrahim Benaicha regresó de Palencia este fin de semana revalidando su condición de campeón de España de boxeo en categoría joven y límite de 57 kilos. Hace un par de meses hizo lo propio en el mismo escenario al reeditar su condición de campeón de Castilla y León. Y hace unas semanas logró el bronce en los campeonatos de España de clubes de boxeo en La Nucia (Alicante).

'Ibra', como se le conoce en el mundo boxístico, es un púgil muy agresivo, de mucho dinamismo en el cuadrilátero que impone un ritmo frenético con sus largas combinaciones que terminan desarbolado a sus rivales. «Además, tiene una buena pegada para su peso», añade su entrenador en el Miranda Boxing Club, Jesús Rodríguez.

El boxeador entrena aquí desde hace 5 años y hace 3 que compite. Acostumbra a señalar que admira a púgiles de otros tiempos como Mike Tyson o Roberto 'Mano de Piedra' Durán. Benaicha se define a sí mismo como «un boxeador a la vez técnico y bravo». Su meta es «llegar a lo más alto posible en el boxeo». Va camino de ello.