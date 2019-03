Voleibol El CV Sestao tropieza en Tenerife Un lance del choque de las sestaoarras. / E. C. El equipo verdinegro cae por un rotundo 3-0 en la pista del Cuesta Piedra Santa Cruz E. C. Domingo, 3 marzo 2019, 17:15

El CV Sestao se vuelve de vacío de Tenerife. El equipo verdinegro cayó por un rotundo 3-0 (25-23, 25-22 y 22-18) en la pista del Cuesta Piedra Santa Cruz en uno de sus peores partidos de la temporada. Después de la esperanzadora victoria ante el Torrejón, el conjunto vizcaíno ofreció su peor versión en la cancha tinerfeña y encajó una derrota sin paliativos que, como mal menor, no tiene consecuencias en la clasificación. A cinco jornadas para el final de la Superliga 2, las sestaoarras mantienen la décima posición con sus rivales directos por la permanencia a la misma distancia.

Después de un primer set nivelado decidido a favor de las locales por pequeños detalles en los puntos decisivos, el CV Sestao pareció reaccionar en el segundo. Con 8-14 en el marcador el partido parecía encarrilado hacia el equilibrio en el luminoso. No obstante, una incomprensible desconexión en el juego le costó un parcial de 9-0 que fue definitivo para el desenlace del partido. Las jugadoras de Paki Blanco no volvieron en engancharse al encuentro y, después de ceder el 2-0, apenas tuvieron opciones en el tercero.

«La sensación ha sido de apatía y de que el partido no iba con nosotras. Fuera de casa bajamos el rendimiento de una manera preocupante. Después del partido de la semana pasada cuesta entender por qué no hemos jugado a nuestro nivel. Podemos estar mal, pero no nos pueden hacer un parcial de 9-0. Si nos queremos salvar tenemos que hacer un poco más«, subrayó el presidente del club vizcaíno, Cesar Ruiz. »Queremos ganar un partido fuera para no depender solo de los partidos en La Benedicta porque nos lo estamos jugando todo en casa. Ahí sí que no podemos fallar. El próximo partido hay que ganar, sí o sí«, animó el dirigente.

El próximo sábado, a partir de las 19.30 horas, el CV Sestao afronta un partido clave, el más importante de lo que va de temporada. Las vizcaínas reciben al Aguere Ciudad de La Laguna, el equipo que tienen inmediatamente por detrás. Una victoria dejaría muy cerca la permanencia ya que alejarían a las canarias a seis puntos de distancia con solo cuatro jornadas por delante.