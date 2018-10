Oihana Azkorbebeitia: «Si estás a gusto contigo misma, el rendimiento viene solo» Oihana Azkorbebeita con sus hijos en la meta de la carrera de la Copa del Mundo en Barruera (Lleida), donde quedó segunda. La campeona de Euskal Herria del kilómetro vertical y de carrera en línea, y sexta en la Copa del Mundo es una de las favoritas para ganar la XXI Hiru Haundiak M. VARGAS Miércoles, 17 octubre 2018, 00:18

La corredora de Abadiño, Oihana Azkorbebeitia, vive un momento muy dulce en su trayectoria deportiva. A sus 37 años y madre de dos hijos, esta veterinaria se ha proclamado campeona de Euskal Herria del kilómetro vertical y de carrera en línea. La semana pasada participó en la última prueba de la Copa del Mundo, en Italia, donde ha confirmado su sexto puesto. Aunque rinde mejor en las carreras cortas, es una de las favoritas para ganar la XXI Hiru Haundiak, que ya venció en 2012.

- ¿Cuándo comienza su aventura en las carreras de montaña?

- Yo había hecho atletismo hasta los 18 años, tanto en pista como cross. Pero me marché a Zaragoza a estudiar y lo dejé todo. Siempre me ha gustado ir al monte, pero cuando empecé en estas carreras fue en 2005. Durante tres años participé en la Copa de España y en 2009 en la Copa del Mundo. Luego he estado a mi aire hasta el año pasado.

- ¿Y en 2017 retomó con fuerza?

- Sí. En 2013 y 2015 fui madre. Y ya después volví a correr. En 2017 me fue muy bien, quedé cuarta en la Zegama y quinta en la Copa del Mundo. Es un buen puesto para mí.

- Este año tampoco le está yendo nada mal

- Sí, he quedado campeona de Euskal Herria del kilómetro vertical en el Beriain y de carrera en línea en Oñati. Y la semana pasada ya participé en la última prueba de la Copa del Mundo, donde he conseguido el sexto puesto.

- ¿Le gustan más las carreras cortas y explosivas?

- Me siento a gusto en las verticales porque subo muy bien. En general, me encuentro mejor en las carreras por debajo de los 30 kilómetros. No me apetecen demasiados las ultras. De hecho, la única larga en la que he participado es en la Hiru Haundiak, porque se celebra en casa.

- Y en 2012 la ganó. ¿Qué tiene de especial esta prueba?

- Son montes que conozco y me hace mucha ilusión correr con gente de aquí, vivir el ambiente. Este año no sé cómo me voy a encontrar porque la última vez que la hice se celebró en junio y cambia mucho. Ahora vamos a tener más horas de oscuridad.

- ¿Tiene que tirar más la cabeza que las piernas?

- Sí, desde luego. Si la cabeza te dice no, es complicado porque son muchos kilómetros. En cambio, por ejemplo, en las verticales prima más el físico. Tienes que ir a tope y la cabeza no te da para pensar.

- Retomó la competición tras tener a sus hijos, ¿se ha sentido mejor después de la maternidad?

- Sí. Yo creo que tanto el cuerpo como la cabeza se 'resetean'. Yo planteo las carreras y los viajes con la familia a cuestas. Y creo que por estar más centrada en los críos, estoy más tranquila al correr y rindo más. Físicamente me encuentro muy bien.

- ¿Cómo lleva la conciliación familiar, laboral y deportiva?

- A contrarreloj. Tengo reducción de jornada y trabajo por las tardes, así que aprovecho para correr un poco por la mañana, lo justo, antes de hacer la comida y recoger a los niños. Pero como lo hago por gusto, disfruto muchísimo. Si estás a gusto contigo misma, el rendimiento viene solo.

- Si el deporte femenino está poco profesionalizado, el de las carreras de monte, va en último lugar. ¿no es así?

- Yo no tengo patrocinadores ni nadie me regala las zapatillas. Solo en algunas carreras me dan el dorsal y, como mucho, alojamiento. Pero este deporte lo hacemos por placer, es más, yo pierdo dinero. No te puedes ganar la vida corriendo.

- ¿La experiencia también cuenta en este deporte?

- Sí, yo estoy compitiendo con chicas de 25 años, pero creo que las veteranas ya sabemos cómo hay que correr y cómo funciona nuestro cuerpo. Corremos de otra manera.