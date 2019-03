Triatlón Helene Alberdi: «No puedes hacer esto pensando en ganar dinero» H. A. La triatleta vizcaína se proclamó el pasado fin de semana Campeona de España de Duatlón y sueña con poder estar en el Mundial de Triatlón de Pontevedra BEATRIZ GARNÁNDEZ Viernes, 8 marzo 2019, 22:56

La triatleta bilbaína Helene Alberdi (Bilbao, 1991) se proclamó ganadora del campeonato de España de Duatlón de Media Distancia (10 km corriendo – 60 km en bici – 9 km corriendo) que se celebró el pasado domingo en Numancia (Soria). Alberdi forma parte del club Yepa! Triatloi y logró llevarse el triunfo en una carrera a la que iba «sin grandes expectativas».

- ¿Qué sintió al lograr el Campeonato de España de Duatlón?

- Fue un poco sorpresa porque yo soy triatleta y vengo de la natación. Mi punto fuerte es nadar y en el duatlón es justo lo que no se hace. Para mí el duatlón es como un entrenamiento de calidad, una preparación para los triatlones. En invierno he estado entrenando y este campeonato me lo había tomado como una preparación e iba sin grandes expectativas, sin presión y con la idea de hacer un buen entrenamiento y al final me vine con el campeonato a casa (Risas). Yo creía que si hacía buena carrera iba a estar delante, pero de ahí a ganar...

- ¿Cómo fue el transcurso de la prueba?

- Mi intención era salir detrás de ellas, que no se me escaparan del todo y me puse a tirar y vi que sin forzar demasiado ellas se estaban quedando atrás. En el primer tramo acabé la primera, luego en bici, en el kilómetro 15 sí que me alcanzaron, pero no se me escapaban. Fui un poco controlando porque veía que corriendo era más fuerte. Así que en bici fue aguantar y la segunda carrera a pie ya pude ganar.

-¿Qué objetivos se plantea ahora?

- Voy a hacer dentro de tres semanas el Campeonato de Euskadi de duatlón, y el 7 de abril ya haría mi primer triatlón en Salou. Tenía un calendario ya diseñado pero el 4 de mayo en Pontevedra es el Mundial de Triatlón de larga distancia y en principio no tenía muchas esperanzas de ir, pero ahora ha salido una preselección que me han dejado fuera y han llevado a otra atleta que el año pasado tuvo peores resultados que yo, pero me han dicho que no es la selección definitiva, que saldrá a mediados de marzo. Así que estoy a la espera de ver si me coge la selección y voy al Mundial o sino ya haré otro tipo de pruebas. Al principio no tenía muchas esperanzas de ir, pero ahora, como he visto a quién ha cogido pues igual este campeonato me ayuda a entrar.

- ¿Lo ve viable?

- Otros años suele haber dos plazas para el Mundial, pero este año, al ser en Pontevedra tiene más plazas y ahora lo veo viable y creo que me merezco esa plaza. A ver si me llevan y sino haré el calendario que tenía previsto.

- A la hora de ir a las carreras, ¿se ha encontrado con algún obstáculo económico?

- Yo no me he encontrado con ese obstáculo porque al trabajar tengo un sueldo que me da tranquilidad. Pero al final me lo estoy costeando yo. Para mí el triatlón es un hobby y aunque haga buenos resultados, a mí a final de año las cuentas me salen en negativo. Yo por ejemplo el año pasado en Zarautz gané 2.000 euros, pero tengo una bici de 6.000. El año pasado fui a una carrera a Portugal y el viaje, la inscripción y todo fueron más de mil euros. Y ya sino haces buen puesto... No puedes hacer esto pensando en ganar dinero, lo haces porque te llena y te gusta, pero no consigues ningún beneficio económico.

- ¿No tiene ningún tipo de apoyo económico?

- Nada, alguna marca que igual me da un casco o unas zapatillas, pero dinero nada. Va todo de mi bolsillo y ahora me lo puedo permitir a base de trabajar.

- ¿Cree que algún día podría vivir de triatlón?

- A mí me gustaría, para mí sería un sueño. Sobre todo para ver hasta dónde puedo llegar y ver qué soy capaz de hacer. Ahora que sale la lista de la selección española, van cinco, y cuatro se dedican a ello, tienen todo el día para entrenar. Yo quiero saber en igualdad de condiciones qué sería capaz de hacer yo. Es una cosa que tengo en la cabeza y que cuando acabe la residencia lo voy a intentar tirando de ahorros.

Médico y triatleta

- ¿Cómo empieza su afición por el triatlón?

- Yo hice natación en Bilbao en Maristas hasta los 18 años. Empecé la universidad e intenté compaginar pero se me hizo imposible y tuve que dejar la natación. Los años de la carrera estuve prácticamente cinco años sin competir. En el sexto año, la carrera es más tranquila, y yo tenía ganas de retomar el deporte y cuando me estaba planteando volver a la natación, vi un triatlón popular y me apunté. Yo en esa época estudiaba en San Sebastián y me apunté a un equipo que es en el que estoy ahora, el YEPA!, y ahí empecé. Esta es la quinta temporada y ya me he enganchado.

- Entonces empezó un poco por la natación y luego se aficionó a correr...

- Sí, eso es, había sido nadadora y tenía facilidad para eso y correr en la Herri Krosa o alguna carrera popular sí que participaba. La bici también me llamaba la atención, porque nunca había cogido una, y de hecho es la disciplina que más me cuesta todavía, pero cuando vi que era un deporte completo fue probarlo y engancharme.

- Ejerce como médico, ¿cómo compagina?

- Yo acabé la carrera, hice el MIR, y ahora estoy haciendo la residencia y la especialidad de médico de familia. Este es el tercer año. - Mi horario durante la semana no es malo, porque trabajo de mañana. Lo que peor llevo es que cada semana tengo que hacer una guardia de 24 horas. Eso significa que ese día no puedo entrenar. Me tengo que organizar y si compito el sábado poner la guardia el lunes. Mi día a día es despertarme, trabajar y entrenar. Renuncio a todo lo demás, a estar con las amigas, a hacer otros planes... Al final son muchas horas entrenando porque tienes que hacer tres deportes diferentes y la bici lleva mucho tiempo.

- ¿Cómo son sus entrenamientos?

- Yo tengo una entrenadora y yo le cuento cómo tengo cada semana y ella me va poniendo. Suelo hace cada día dos deportes. Los entrenamientos de bici suelen ser más largos, mínimo dos horas y hasta cuatro. Si hago tres horas de bici luego hago una hora de natación. Luego al día siguiente hago correr y nadar. Cuando son correr y nadar son más cortos, una hora cada uno. Y un par de veces a la semana suelo ir al gimnasio. Así todos los días menos el día que me toca hacer guardia.

- ¿Un sueño por cumplir?

- Una cosa que me haría mucha ilusión es ganar el Triatlón de Zarautz, que aquí en el País Vasco es una prueba muy especial. El año pasado hice segunda pero ganarlo sería lo más. Y un sueño un poco más utópico sería ir al Campeonato del Mundo de Ironman de Hawái. Eso lo veo más utópico pero lo tengo en mi cabeza y me haría mucha ilusión.