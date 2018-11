Objetivo: Pekín 2022 Os iré contando aquí mi experiencia en Escocia, donde me he trasladado con el fin de clasificarme para lo Juegos Olímpicos Irantzu García, en una competición. IRANTZU GARCÍA Sábado, 3 noviembre 2018, 00:35

Empiezo con una pequeña presentación antes de nada para los que no me conocéis. Soy Irantzu García. Nací en Vitoria en el año 1992 y practico curling desde los 10 años. Soy graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y además de jugadora de curling, soy entrenadora y árbitro. El curling es un deporte aún bastante desconocido que se juega en el hielo. El objetivo principal es lanzar una piedra de granito al centro de unas dianas para conseguir puntos. También barremos el hielo, que es quizás lo que más llama la atención del deporte. Esto es para que las piedras recorran más distancia.

¿Cómo empecé toda esta aventura? Tras los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, el curling se hizo bastante popular. En junio de 2003 vinieron a impartir un curso en la pista de hielo de Vitoria y como yo hacía patinaje sobre hielo nos animamos a probarlo. Tanto mis padres como mi hermano lo probaron conmigo y desde el principio nos enganchó. Un deporte familiar en el que mujeres y hombres están al mismo nivel y que te reta tanto física como intelectualmente no es algo que se ve todos los días. Y ahí comenzó todo. Jugué mi primer campeonato de España con 11 años y conseguí la medalla de plata en categoría femenina. Entonces decidí dejar el patinaje para dedicarme de lleno al curling. En 2008 gané mi primer campeonato de España en la modalidad de parejas y en 2014 logré la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de parejas, la primera medalla internacional para el curling nacional. Ya en enero de este año, junto con mi entrenador, el canadiense Brendan Bottcher, fui la primera española en ganar un torneo de curling del Circuito Mundial.

Tras haber estado trabajando un año en la UVI Móvil de Cruz Roja Álava, he decidido aparcar temporalmente la medicina para dedicarme de lleno al curling. Actualmente, y desde 2015, formo pareja con mi hermano Gontzal y tenemos como objetivo estar en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2022. Para ello, he tomado la decisión de mudarme a Stirling, Escocia. Aquí se encuentra el centro de alto rendimiento de curling de Reino Unido. Allí en Vitoria podía entrenar solo los fines de semana y en malas condiciones, dado que no hay una pista de curling dedicada. Sin embargo, aquí tengo acceso a hielo todos los días y la diferencia es enorme. Gontzal viene de visita a menudo para poder entrenar juntos antes de jugar nuestra primera competición importante del año que es el Campeonato de España en enero, que es la que otorga el derecho a jugar el mundial en abril al campeón. Durante estos meses os iré contando mi experiencia aquí en Escocia e intentaré que entendáis un poco mejor el curling.

Un saludo a todos y hasta pronto.