Fútbol La FIFA considera al de Francia el mejor Mundial femenino de la historia Las jugadoras de EEUU levantando el título que les acreditaba como las mejores del planeta en la reciente edición del Mundial. / REUTERS Las conclusiones de un informe que aún no ha sido presentado reflejan la evolución del juego de todas las selecciones. «Ha sido el más emocionante de todos los tiempos» EL CORREO Viernes, 13 septiembre 2019, 22:38

Muchas de sus protagonistas ya lo habían repetido meses antes. «El Mundial femenino de Francia va a marcar un antes y un después». Y así parece haber sido. Las cifras de audiencias por todo el planeta ya lo reflejaron y ahora acaba de quedar de nuevo patente en el informe que ha elaborado el grupo de estudio técnico de la FIFA (GET).

Un documento que se hará público en su totalidad el próximo domingo 22 de septiembre en Milán, en el transcurso de la conferencia previa a la entrega de los premios 'The Best', y del que el máximo organismo del fútbol mundial ha querido resaltar ya alguna de sus conclusiones, como la evolución del juego de los equipos participantes. «El aspecto más impresionante de esta edición de la Copa Mundial Femenina ha sido la influencia general de las transiciones ofensivas. Los equipos demostraron gran velocidad y eficacia en la fase de ataque y prácticamente todos generaron peligro a la contra«, afirmó April Heinrichs, jefa del GET de la FIFA.

En su opinión, «Francia 2019 ha sido la edición de la Copa Mundial Femenina más emocionante de todos los tiempos«. »Llevo participando en el Mundial femenino desde su primera edición en 1991, y el de 2019 ha sido con diferencia el mejor«. El informe destaca que solo un 9% de los pases hechos en el campeonato fueron en largo, «un descenso con respecto a las dos ediciones anteriores que indica que las selecciones están tratando de desplegar un juego de pases cortos y elaboración en oposición a la búsqueda de pases largos y directos».

La actuación de las porteras es otro de los aspectos que se resaltan, en concreto por «el gran número de paradas espectaculares en momentos decisivos«, ya que la tasa de éstas »alcanzó el 70%, cinco puntos porcentuales superior a la edición de 2015 en Canadá«. En Francia se marcaron un 72 % de los penaltis señalados, un descenso de diez puntos con respecto a Canadá, cifra que indica que las guardametas detuvieron uno de cada cuatro penaltis. «Todas las porteras que llegaron a cuartos realizaron una labor extraordinaria, pero también hubo otras, como la chilena Christiane Endler, que fueron simplemente fantásticas. En esta edición pudimos disfrutar de varias que realizaron contribuciones dignas de mención al éxito de sus equipos, no solo parando lanzamientos sino también en la construcción del juego con los pies», comentó Heinrichs.

Más de 100 km por partido

Otro dato analizado en el informe del GET es la distancia recorrida por las selecciones, con una media que se situó en 109,3 kilómetros por partido, con Alemania al frente de la clasificación con 114,7. La próxima semana hará pública todas las cifras y conclusiones en una cita en la que se espera la asistencia de entrenadores y directores de desarrollo de más de 150 federaciones, entre ellos Jill Ellis, quien consiguió en el Mundial desde el banquillo el cuarto título para Estados Unidos. Junto a ella también estará el seleccionador de España, Jorge Vilda.