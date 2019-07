Fútbol sala El recién ascendido Bilbo empieza a reforzarse La portera aún en las filas del Athletic, de donde pasó al Stilo. / TWITTER@RGFEMENINO El conjunto vizcaíno realiza su primer fichaje, el de la exportera del Athletic Jone Guarrotxena, y confirma la continuidad de seis de sus jugadoras J. A. PÉREZ CAPETILLO Jueves, 4 julio 2019, 00:48

Una vez formalizada la inscripción del Bilbo Fútbol Sala Femenino en la Primera División Nacional, después de obtener el ascenso el pasado sábado 8 de junio en Gran Canaria, el club vizcaíno empieza a moldear su plantilla de cara a una ilusionante y exigente temporada en la máxima categoría.

Con el claro objetivo de intentar lograr la permanencia, el Bilbo, en el que sigue como entrenador José Andrés Muñoz, ha fichado a Jone Guarrotxena, una portera procedente del Stilo bilbaíno, en el que ha militado las dos últimas temporadas. Antes estuvo en el Athletic, durante cinco campañas. Llegó a jugar 17 partidos con el primer equipo rojiblanco, con el que ganó la liga en 2016. «Es una jugadora que ya estaba en nuestros objetivos, pero no se pudo concretar anteriormente el fichaje. Ante la dificultad que entraña la Primera División hay que generar una competencia, que siempre es buena, en los distintos puestos», declara sobre ella el técnico del Bilbo José Andrés Muñoz.

Además, el club también confirmó sus primeras seis renovaciones: las de la guardameta Raquel Manterola, Garbi García (ala-cierre), Jessica Cruz 'Pitxi' (ala), Almu Robles (cierre), Andrea Marín (pivot) y de la veterana capitana Isa Blanco (pivot).

Continuidad en el banquillo

El propio técnico del conjunto de la villa también se suma a esa lista ya que hace apenas unos días confirmó su continuidad al frente del banquillo del conjunto rojillo, impulsado por dos razones. «La primera es de marcado carácter deportivo, para tratar de conseguir la permanencia en este año de vuelta a Primera, algo que no se pudo conseguir cuando subimos y jugamos en la temporada 2014-15. Me gusta plantearme retos y éste es uno grande para todas nosotras. La otra razón es por el enorme compromiso que han demostrado toda la plantilla y el cuerpo técnico, y la ilusión que han transmitido para jugar en la élite. No puedo hacer menos que seguir con todo este grupo».