El Lointek se viene abajo en la recta final Las granate dominaron los dos primeros cuartos, pero un contundente 25-11 en el último acto dilapidó sus opciones ante el Baxi en Ferrol

Julen Ensunza Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:31 Comenta Compartir

El Lointek Gernika quedó varado en la orilla, a un paso de llevarse la victoria en Ferrol. Le faltó fuelle y, sobre todo, claridad de ideas y acierto a la hora de la verdad ante un rival directo en la tabla como el Baxi en su intento por alcanzar el primer objetivo de la temporada: clasificarse para la Copa de la Reina. Y eso que en la primera mitad las granate llevaron la voz cantante, en buena medida por su dominio en el rebote ofensivo, lo que les permitió disponer de segundas opciones, así como por las defensas alternativas que planteó Lucas Fernández, que colapsaron por momentos al cuadro gallego.

El primer acto se cerró con ventaja para las vizcaínas pese a las dificultades para frenar en el 'pick and roll' a una incisiva Daniels, autora de siete puntos consecutivos, catorce al final del choque. La réplica por parte visitante corría de la mano de la alemana Emily Bessoir. El segundo cuarto echó a andar con dos triples consecutivos, uno por bando, y un intercambio constante de golpes. Un dos más uno de Brown permitía a las gernikarras truncar el intento de escapada del Baxi a falta de cinco minutos para llegar al descanso.

Baxi Ferrol Erjavec (5), Millan Modia (3), Daniels (14), Joiner (19), Joris (3) –cinco inicial–, Sánchez Ramos (5), Samson (5), Sotolova (6), Melia (5), Somorrostro 0), Rodríguez (6), Baldonedo (0). 71 - 57 Lointek Gernika Matarranz (3), Olaeta (6), Castedo (4), Bessoir (10), Brown (19) –cinco inicial–, Zubiaga (0), Westerik (2), Jankovic (9), Krnjic (0) y Polleros (4). Parciales: 15-18, 17-18 (32-36 al descanso), 14-10, 25-11 para el definitivo 71-57 final.

Árbitros: Germán Morales, Jaime Gómez y Miquel Remisa.

El trabajo de la norteamericana en ataque –completó su mejor partido en cuanto a anotación en lo que va de temporada con 19 puntos– y un triple de Bessoir en los instantes finales permitieron al Lointek marcharse a los vestuarios con una renta de cuatro puntos que dejaba todo por decidir. La igualdad se mantuvo tras la reanudación, pese a que las gernikarras estuvieron tres minutos sin anotar y encajaron un 9-1 de salida que pudo ser aún mayor si la interior Dalayah Daniels no llega a fallar cuatro tiros libres consecutivos. Las de Lucas Fernández consiguieron capear el temporal. No se descompusieron.

Resistencia

Apretaron los dientes en defensa y, de nuevo impulsadas por una inspirada Brown, consiguieron minimizar daños y cerrar el tercer acto con empate a 46 en el luminoso. Las sensaciones, no obstante, ya no eran tan buenas. El Baxi cerraba mejor el rebote y tocaba picar piedra en cada intento de canasta. Todo indicaba que los pequeños detalles –tiros libres, pérdidas y la frescura mental– podían ser claves a la hora de la verdad, y así fue.

Las anfitrionas se mostraron mucho más sólidas y con las ideas más claras cuando más calentaba el sol. El desacierto mostrado desde la línea mágica hasta entonces por parte ferrolana desapareció y convirtieron en ese último cuarto cinco de los diez triples con los que cerraron el partido. Llegaron además en instantes decisivos para poner los clavos al ataúd del Lointek.

Porque, a falta de tres minutos para la conclusión, las vizcaínas seguían todavía vivas en el partido –tres puntos de desventaja–. Sin embargo, Joiner, la mejor de su equipo junto a Daniels –19 puntos, siete rebotes y 22 de valoración– y Sotolova pusieron el encuentro definitivamente de cara para el Baxi ante un Gernika precipitado y fallón en el tiro, cuando más hacia falta tener la cabeza fría.