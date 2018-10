Elena Loyo: «Ahora estoy sintiendo sensaciones que nunca antes había tenido» Elena Loyo. / Igor Aizpuru «No voy a dejar de correr porque es mi vida, es lo que me motiva», dice la atleta alavesa. Pero tras la persecución que sufrió el pasado sábado ya no sale sin móvil SARA LÓPEZ DE PARIZA Domingo, 21 octubre 2018, 00:02

Elena Loyo nunca ha sido una mujer miedosa, que sienta temor al correr sola durante sus rutinarios entrenamientos. Pero desde que la semana pasada un coche la siguió mientras corría por la zona de Murgia reconoce que algo ha cambiado. «Cuando salgo a entrenar me viene una sensación de miedo que jamás había tenido, inconscientemente regresan los fantasmas», reconoce durante una conversación con este periódico. La atleta alavesa hizo público a través de su muro de Facebook el desagradable episodio vivido cuando un Seat León azul la persiguió «durante casi dos kilómetros».

«Me sentí en peligro, muy acorralada», recuerda convencida de que las intenciones del conductor que incluso la esperó cuando ella intentó esconderse no eran buenas y de que si pudo zafarse fue por su condición de deportista profesional. Horas más tarde dudó sobre si presentar una denuncia ante la Policía, y fue su hermana quien la convenció de que debía hacerlo. Se encontró entonces con un muro legal. «La realidad es que no hay ningún hecho que denunciar porque que te persiga un coche no se considera un delito. Tenemos que esperar a que nos agredan o nos violen… es lamentable, dramático», señala.

«Este es el gran fallo de la Justicia. Los policías tienen identificado el coche, pueden pararlo y hacerle preguntas, pero nada más», agrega la atleta, que anima a otras mujeres que se hayan visto en su misma situación a poner en conocimiento de la Policía lo sucedido. A pesar de la sensación que ahora le recorre el cuerpo, no dejará de salir. «Voy a seguir entrenando porque es mi ilusión y lo que me motiva, pero entiendo perfectamente a las chicas que dejan de correr solas por experiencias similares», lamenta.

Desde el pasado fin de semana sale siempre con el móvil y recomienda a otras corredoras que hagan lo mismo. «Pero me niego a decir a las mujeres por dónde deben correr o no; el único mensaje hay que lanzarlo a los hombres, que no nos agredan».