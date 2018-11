Atletismo «Iré al Europeo con toda la responsabilidad y compromiso» Elena Loyo en El Prado, lugar habiiual de entrenamiento / EL CORREO Elena Loyo se siente feliz por haber superado con nota su «asignatura pendiente con el cross» y haber logrado el pasaporte para estar en Tilburg OLGA JIMÉNEZ Martes, 27 noviembre 2018, 23:51

Cada año que pasa confirma a Elena Loyo, a sus 36 años, en la élite del atletismo nacional. Este 2018 apura los meses dando más reconocimientos a la de Murgia. El bronce de los juegos del Mediterráneo dio paso al mismo metal por equipos en el campeonato de Europa de media maratón en Berlín. La temporada de invierno se iniciaba con el habitual cross de Atapuerca donde Loyo concluía decimoctava en la general y quinta mejor española. Sobre un terreno con poco barro, la alavesa funciona mejor. Con puntos para aspirar a la cita europea, Loyo fue sin presión a Soria donde concluyo segunda en la general. Ambas actuaciones le han valido un pasaporte para el Europeo de cross que se celebrará el próximo 9 de diciembre en la localidad holandesa de Tilburg. «Es una inmensa alegría. Una internacionalidad más para coger experiencia además en una modalidad que es nueva para mí. Estoy encantada con las compañeras que voy a Tilburg porque son atletas muy fuertes en el cross, de las que también puedo aprender mucho. Somos cuatro atletas del BM Bilbao, lo que supone algo muy importante para el equipo» comenta Loyo a EL CORREO.

La Federación española de atletismo hacía pública la lista donde, en categoría femenina, estarán además de Loyo, sus tres compañeras del club vizcaíno Tihas Gebre, Zulema Fuentes-Pila, Tania Carretero, además de las especialista Nuria Lugueros y María José Pérez.

Para Loyo será su primera vez en una competición continental de campo a través, la mejor manera de reconciliarse con una especialidad en la que nunca había destacado. «Era una asignatura pendiente que tenía, primero por el entrenador que tengo. Martín Fiz fue un gran especialista. Nunca pensé que acabaría andando bien en el cross y, además, disfrutando».

Quedan por delante 15 días para preparar la cita en tierras holandesas donde las condiciones del terreno marcarán mucho a los atletas. «Ir al Europeo es una mezcla de compromiso y responsabilidad. Lo haré lo mejor dentro de mis posibilidades. Va a ser un circuito con más barro del que me he encontrado en Atapuerca y Soria. A ver cómo me defiendo» explicaba la pupila de Martín Fiz.