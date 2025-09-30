Da rienda suelta a tu creatividad con estos blocs de papel escolares para todo tipo de manualidades

Redacción De Tiendas Martes, 30 de septiembre 2025, 09:44 Compartir

Estos blocs de papeles incluyen diversas texturas y colores adecuados para manualidades y proyectos escolares. Contienen papeles como cartulina, seda, charol y celofán en diferentes colores y acabados, incluidas opciones metalizadas y holográficas, y resultan útiles para aplicaciones como scrapbooking, tarjetas, collages y decoraciones.

La variedad de formatos y gramajes permite elegir el bloc que mejor se adapte a cada proyecto; por ejemplo, la cartulina es adecuada para crear tarjetas de felicitación resistentes, mientras que el papel de seda se emplea en trabajos más delicados como flores de papel. Los papeles charol, con su acabado brillante, resultan apropiados para decoraciones llamativas, y el celofán puede utilizarse para envolver regalos de forma creativa. Además, hay opciones con hojas texturizadas, papeles impresos a doble cara y diseños originales, lo que facilita trabajos escolares y proyectos creativos en el taller o en casa.

Bloc de papeles surtidos Apli

Con formato de 32 x 24 cm, el bloc de papeles surtidos Apli 17596 reúne 45 hojas de cartulina, charol, seda, celofán y aluminio. La variedad de texturas y acabados ofrece opciones creativas, y la calidad del papel contribuye a resultados duraderos y atractivos en proyectos artísticos.

Bloc de papeles para manualidades Oxford

Con encuadernado encolado, este bloc Oxford A4+ reúne 42 hojas en texturas como seda, charol, celofán y cartulina de colores. La tapa blanda y el lomo amarillo facilitan el transporte y la identificación, y la variedad de materiales permite obtener acabados resistentes en distintos proyectos.

Cuaderno multicolor de manualidades Fixo

El cuaderno de manualidades Fixo Kids 00072499 incluye 41 hojas multicolor en cartulina, charol, seda, celofán y cartulinas metalizadas. Su formato de 24 x 32 cm facilita el trabajo creativo, y la variedad de papeles permite experimentar con texturas y acabados para obtener resultados con buen aspecto visual.

Papel texturizado Qeunrtiy

El bloc texturizado Qeunrtiy ofrece 96 hojas con varios estilos y acabados; cada pack incluye seis diseños distintos en formato compacto, lo que facilita la creación de proyectos decorativos. La textura y el color de las hojas aportan dinamismo y versatilidad al trabajo creativo.

Bloc de papeles Susiebsupplies con texturas

Bloc de doble cara con 48 páginas y 12 diseños únicos, combinando texturas en relieve y gamuza. Su gramaje de 150 g/m² proporciona resistencia y los acabados resultan adecuados para scrapbooking, tarjetería o decoración creativa.

Bloc creativo multicolor Stamperia

El bloc Stamperia SBBS12 Around The World, formato cuadrado de 20,3 cm, ofrece 10 hojas multicolor impresas a doble cara en papel Fabriano sin ácido. Los diseños impresos proporcionan un acabado artístico y la calidad del papel ayuda a mantener la vivacidad de los colores en proyectos de scrapbooking o manualidades.

Papel decorativo holográfico Eclet

Este papel decorativo Eclet en formato A4 presenta 10 hojas con acabado holográfico y purpurina, con reverso blanco. La cartulina de 80 g/m² ofrece una superficie resistente y la apariencia brillante realza manualidades, tarjetas y decoraciones con un acabado llamativo.

Bloc decorativo Folia para manualidades

El bloc Folia 550403 ofrece 20 papeles decorativos en formato DIN A4 de la serie Colours of India, cada lámina con textura y diseño distintos. La variedad de acabados aporta riqueza visual y versatilidad para proyectos creativos, y los materiales mantienen colores vivos para tarjetas o scrapbooking.

Papel texturizado multicolor JNYUTEEN

El pack de papel texturizado JNYUTEEN ofrece 60 hojas en cuatro estilos distintos en formato 13 x 18 cm. Cada hoja presenta acabados en relieve que aportan versatilidad y dinamismo visual, permitiendo crear composiciones decorativas con acabados definidos.

Papel creativo multicolor Netuno

El set Netuno reúne 25 hojas A4 en cinco colores otoñales y gramajes variados, desde papeles ligeros hasta cartulinas resistentes. Su acabado brillante y la calidad de los materiales aportan versatilidad y durabilidad, permitiendo realizar manualidades, tarjetas o decoraciones con resultados visuales cuidados.