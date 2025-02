¡A dormir calentitos! Aquí tienes una selección de esquijamas para niños

Álvaro Martí Martín Lunes, 3 de febrero 2025, 09:17 Compartir

A los niños no suele gustarles que les regalen ropa… pero eso depende de la prenda en cuestión. Porque no es lo mismo recibir un jersey aburrido o unos pantalones de diario que un pijama lleno de colores, que puede llevarse cómodamente como un mono y que acaba con el frío en un pispás. Y es que, si a la ropa para dormir se le suele coger cariño, a los esquijamas se les adora incondicionalmente. No sólo son perfectos para descansar en otoño e invierno, sino que van de lujo para jugar en casa con plena libertad de movimientos.

Seguro que ya estás más que al tanto de las ventajas de los esquijamas sobre los pijamas tradicionales. Para empezar, al ser de una sola pieza, resultan mucho más eficientes a la hora de conservar el calor. También, como acabamos de decir, son increíblemente cómodos para moverse sin restricciones. Y, por último, su diseño admite multitud de ideas, desde estampados locos hasta formas de animales, sobre todo los que vienen con capucha.

Lo más importante de los esquijamas, tanto para adultos como para niños, es que se ajusten bien a los tobillos para que el calorcito no se escape. Si este punto está resuelto, queda una prenda de lo más abrigada que, sin embargo, no agobia incluso aunque se lleve durante varias horas seguidas. En definitiva, una opción muy recomendable para que tus hijos, tus sobrinos o los peques de tus mejores amigos se lo pasen en grande y duerman a gusto.

A continuación, te dejamos con una breve selección con algunos de los modelos de esquijamas que más nos han llamado la atención en Amazon y en El Corte Inglés. ¡No te quedes sin ellos!

COTTON JUICE

Nuestra primera recomendación es este esquijama de la marca Cotton Juice, que puedes encontrar ahora mismo en El Corte Inglés por 27,99€. Es un diseño fabricado en poliéster 100% muy suave, con cremallera y botón de clip a la altura del cuello. Es de color azul y destaca por su divertido estampado de planetas y naves espaciales.

CITYCOMFORT

Vamos ahora con este esquijama de la marca CityComfort, que es uno de los mejor valorados en Amazon con más de 3000 reseñas positivas y una nota de 4,5/5 estrellas. Está pensado para niños de entre 9 y 10 años, con un divertido estampado de motivos gamer sobre tejido de poliéster 100% en color gris. Te lo llevas a casa por 28,49€.

COTTON JUICE

Regresamos a El Corte Inglés y a la marca Cotton Juice para recomendaros este modelo de esquijama con capucha y diseño de reno con cuernos y nariz roja, perfecto para dormir calentitos en Navidad. Está fabricado en poliéster al 100%, en color marrón y con apertura y cierre de cremallera por la parte frontal. Está a la venta por 27,99€.

DISNEY

¿Quién puede resistirse al encanto de este esquijama de Baby Yoda? Es oficial de Disney y se encuentra entre los más vendidos de Amazon, con más de 3400 reseñas muy positivas y una nota de 4,4/5 estrellas. Es un modelo pensado para niñas, en color verde, con mensaje bordado en la parte frontal y capucha con orejitas, fabricado en poliéster 100%. Lo tienes a un precio de 32,49€.

ZIPPY

Otro divertidísimo esquijama que puedes encontrar ahora mismo en El Corte Inglés es este modelo en color gris claro de la marca Zippy, que llama la atención por su visible logo de Batman en el pecho, además de por su capucha-máscara. Lleva solapa de protección en el cuello y tobillos elástico para conservar mejor el calor. Si te gusta, lo puedes regalar por 27,99€.

SONIC THE HEDGEHOG

Y para cerrar la lista con otro modelo genial, aquí te dejamos este esquijama del conocido personaje SONIC THE HEDGEHOG, perfecto para niños de entre 7 y 8 años fanáticos del mítico héroe de SEGA… o para padres friquis que recuerdan con nostalgia la época dorada de la Mega Drive. Está fabricado en poliéster 100%, suave y esponjoso, tiene una nota de 4,6/5 estrellas y se vende a 32,49€.